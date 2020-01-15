Виктор Степус признался в хранении детской порнографии

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в Федеральном суде штата Массачусетс, христианский рок-певец Виктор Степус сознался в скачивании, просмотре и хранении детской порнографии.

Степусу грозит как минимум 5 лет тюрьмы и, возможно, депортация. Вынесение приговора назначено на 20 февраля этого года.

Напомним, что христианский певец Виктор Степус был арестован в августе 2015 г. у себя дома в Чикопи, штат Массачусетс. На дисках его компьютера было обнаружено большое количество порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

В своих показаниях Степус заявил, что агенты ФБР вломились в его дом, не прочитав правило Миранды, и запутали его провокационными вопросами. До этого он отрицал, что скачивал детскую порнографию, и намекал на «русских хакеров», которые якобы установили на его аппаратуру троянское программное обеспечение — незадолго до своего ареста Виктор активно занимался антироссийской пропагандой в социальных сетях. Однако представители правоохранительных органов возразили, что найденные на компьютере музыканта материалы не могли попасть туда автоматически или под чьим-то удаленным контролем.

Степус недоволен действиями агентов ФБР, которые проводили в его отношении следствия и в своем обращении к суду Степус сравнивает действия ФБР с действиями советских спецслужб.

Ранее Степус также обратился к судье с просьбой депортировать его в Украину. Украинские пасторы в США также вступились за Степуса, и в определенный момент суд рассматривал возможность разрешить певцу проживать в помещении местной церкви.

Виктор Степус родился в Западной Украине и вырос в семье протестантского проповедника. После приезда в США он принимал активное участие в музыкальных мероприятиях в местных славянских церквях: “Мосты Любви”, “Песни Тракиста” и т.п. Степус основал группу «Полёт-Экспресс», в составе которой выступал на многочисленных фестивалях и концертах.

Это не первый раз, когда христианский певец попадает за решетку в США – ранее он описывал свои тюремные “отсидки” на просторах интернета.