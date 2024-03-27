Эксперты об американской мечте – о программе “Мечта для всех”.

Владение домом в США часто является для большинства семей первым шагом на пути к созданию настоящего финансового наследия и созданию богатства поколений, также оно предлагает семьям стабильность и среду, которая приводит к улучшению здоровья и образования.

Чтобы поддержать больше семей в их стремлении к созданию богатства поколений, Калифорнийское агентство жилищного финансирования (California Housing Finance Agency, CalHFA) запускает программу совместного кредитования «Калифорнийская мечта для всех» (“Dream for all”) для калифорнийцев, отвечающих требованиям, уделяя особое внимание тому, чтобы покупка жилья была более доступна для недостаточно обслуживаемых сообществ.

Участники брифинга EMS для этнических СМИ 12 марта обсудили преимущества и детали программы, включая право на участие в программе, а также то, как подать заявку на получение ваучера программы.

Программа, которая сейчас находится на втором раунде благодаря 250 миллионам долларов от законодательного собрания штата, помогла 2000 покупателям жилья в своем первом раунде в апреле 2023 года. Цель программы Dream For All – помочь еще 2000 людям посредством кредита для снижения ипотечного кредита в размере до 150 000 или 20% от стоимости покупки дома, в зависимости от того, что меньше.

“С помощью этой программы мы пытаемся дать толчок развитию богатства поколений, которое вы можете получить, владея домом,” — сказал сотрудник по информации CalHFA Эрик Джонсон. “Если это, например, кредит под 20%, вам придется выплатить эти 20% при продаже или рефинансировании дома, плюс 20% от суммы, которую вы получили от продажи, чтобы мы могли использовать эти деньги для финансирования кредитов следующему поколению новых покупателей жилья.”

Чтобы считаться покупателем жилья в первом поколении, заявители не должны владеть своим первым домом в течение последних семи лет, а их родители не должны в настоящее время владеть домом или, если они умерли, не должны были владеть им на момент их кончины. Право на получение пособия имеют также те, кто когда-либо находился в системе опеки.

Чтобы претендовать на получение кредита, по крайней мере одно лицо должно быть жителем Калифорнии и должно быть покупателем жилья в первом поколении, но это не обязательно должно быть одно и то же лицо.

Ограничения по доходу применяются, в каждом округе действуют свои: для покупателей в округе Санта-Клара ограничение равно 287 000 долларам в год, а для покупателей в Сан-Франциско и округе Марин это ограничение составляет 280 000 долларов.

“Действительно, немного странно, что покупатель жилья с низким и средним доходом может зарабатывать так много, но такова Калифорния в наши дни,” — сказал Эрик Джонсон.

В отличие от первого раунда кредитов по принципу “первым пришел — первым получил” в 2023 году, второй раунд подачи заявок будет представлять собой лотерею, случайным образом выбранную из заявок, поданных в период с 3 по 29 апреля, чтобы средства распределялись более справедливо. Хотя дата объявления выбранных имен после их проверки не установлена, скорее всего, это будет первая или вторая неделя мая.

Чтобы принять участие в лотерее, покупателям жилья, впервые приобретающим дом, потребуется письмо об одобрении кредита от одного из списка одобренных кредитодателей CalHFA. У тех, кто получает кредит, есть 90 дней, чтобы найти и купить дом.

“Очень много калифорнийцев, у которых есть хороший доход, хорошая работа и кредит, но не могут накопить на первоначальный взнос, не имея преимущества богатства, передаваемого из поколения в поколение,” — сказал Джонсон.

По словам Мейв Элиз Браун, исполнительного директора и основателя организации «Защитники жилищных и экономических прав» (Housing and Economic Rights Advocates, HERA), непропорционально большое количество этих покупателей жилья являются представителями цветных сообществ.

В 2023 году доля домовладельцев среди чернокожих домохозяйств в США составляла 45,9%, что на 28,6 процентных пункта ниже показателя среди белых, составляющего 74,4%. Для латиноамериканских домохозяйств разрыв был примерно на 25,8% ниже, чем у белых.

Опрос 2022 года с аналогичными результатами показал, что 38% взрослых белых заявили, что получили не менее 10 000 долларов в виде подарков или ссуд от родственников на крупные расходы, такие как первоначальный взнос, по сравнению с 14% чернокожих, 16% латиноамериканцев и 19% коренных американцев.

“Домовладение было движущей силой экономики поколений, стоимость недвижимости превышает нашу способность ее оплатить — средняя цена дома в Калифорнии превышает 765 000 долларов по состоянию на март 2024 года,” — сказал Браун.

Например, у чернокожих обладателей степени бакалавра студенческий долг в среднем составляет 52 000 долларов, а через четыре года после окончания учебы у них почти вдвое больше долгов, чем у их белых сверстников; 46% чернокожих студентов-заемщиков, вероятно, отложат покупку дома из-за этого долга.

“По мере того, как этот разрыв в благосостоянии увеличивается, расовый разрыв в домовладении стагнирует,” – сказала Риа Коттон, брокер и владелец компании Cotton Realty.

По состоянию на 2022 год, 72% белых американцев, 63% американцев азиатского происхождения, 51% латиноамериканцев и 44% чернокожих американцев владели домом. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в то время как общий уровень домовладения в Америке вырос с 64,7% за десять лет до 65,5% в 2022 году, разрыв между чернокожими и белыми домовладельцами вырос с 26% до 29%.

“Кредит «Мечта для всех» позволяет людям, исторически оказавшимся в невыгодном положении из-за покупки дома, использовать богатство поколений, но мы не можем останавливаться на достигнутом,” — объяснил Коттон. “Мы должны начать с помощи сообществам в получении кредита, минимизации соотношения долга к доходу и откладывании денег на первоначальный взнос, а также поговорить о том, что происходит после покупки — от предотвращения потери права выкупа до строительства большего количества недвижимости, до использования вашего кредита для собственного капитала, например, покупки автомобиль по более низким процентным ставкам.”

“Наша идея этой кредитной программы такова: «Надежда есть». Купить дом в Калифорнии все еще можно”, — добавил Эрик Джонсон.

“В этой стране существует разрыв в уровне благосостояния, который приводит к неравному владению жильем, и этот кредит показывает нам, насколько важно наследие ваших поколений для преодоления этого кризиса,” — добавила Риа Коттон.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.