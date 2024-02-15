Забытая Калифорния: Ворота в Долину Смерти

Недорогая недвижимость и высокие зарплаты

Каждый калифорниец рано или поздно задумывается о покупке собственного дома в Золотом штате. В последние годы это становится почти нереальным желанием. Однако находятся отважные смельчаки, которые подписывают ипотечные договоры на десятки лет, несмотря на высокие процентные ставки и нестабильность на рынке труда.

Для меня вопрос покупки собственного жилья встал практически сразу после переезда в Калифорнию. Потратив пару лет на то, чтобы изучить географию всех интересующих меня районов и возможность строительства собственного дома, я пришёл к выводу, что я смогу осуществить эту затею лишь с серьезным бюджетом, и то не в любом регионе.

В связи с тем, что штат является сейсмоопасным, поэтому здесь регулярно ужесточаются правила возведения любых строений. Все эти это требует бесконечных согласований с местными чиновниками, что стоит тысячи и десятки тысяч долларов.

Осенью в 2019 году я открыл для себя местечко под названием Сирлс-Валли (Searles Valley) на севере округа Сан-Бернардино, которое я заприметил на одном из сайтов по продаже недвижимости. Дождавшись очередного выходного, я отправился навстречу новым приключениям: нужно было ехать из Лос-Анджелеса в соседний округ. На тот момент я жил в прибрежном городе Санта-Моника, и дорога заняла около 2,5 часов.

Проехав весь округ Лос-Анджелес, я выехал на 178 шоссе и очутился в калифорнийской пустыне Мохаве, на ее извилистых дорогах, чем-то напоминающих морские волны. Проехав всего пару часов, я наткнулся на самую большую военную базу в штате Чайна-Лейк (China Lake), которая располагается в непосредственной близости к городу Риджкрест с населением около 35 000 человек. В нем есть все знакомые магазины по типу Walmart, Home Depot, кафе и рестораны. Перекусив, я продолжил свой путь в сторону Долины Смерти (Death Valley).

Дом, который я нашел, продавался всего за несколько тысяч долларов и располагался в 15 минутах езды от места, где я обедал Риджкресте. Проехав мимо поворота на Национальный парк Трона Пиннаклс (Trona Pinnacles) и обогнув каменистую гору, я увидел Сирлс-Велли и десятки пустующих жилых домов. Для меня это было удивительно и неожиданно – мы же все знаем о безумных ценах на недвижимость в Калифорнии, а тут такое!

Проехав по местным улицам, я наконец-то добрался до хижины, которая была выставлена на продажу. Мне показалось, что объект может быть интересным для инвестиций, но я решил получше ознакомиться с этим местом. Поэтому я посетил местную библиотеку, школу, пожарную станцию и заправку, чтобы поговорить с людьми и узнать, может быть, они знают, что здесь происходит и почему так много пустых домов.

Встречающиеся на моём пути люди рассказали мне о землетрясении, которое произошло в июле 2019 года. Калифорнийцы в долине были очень словоохотливы и поведали о местном заводе Searles Valley Minerals, который продолжает оставаться градообразующим объектом, но уже давно мало проявляет внимание к местным проблемам. На его просторах производят буру, борную кислоту, кальцинированную соду, соленый жмых и соль, которые добываются из минералов. Фабрика использует полезные ископаемые одноименного озера Searles, вдоль которого и стоят все эти пустующие дома. Из-за переработки распространяется неприятный запах, который вдыхают жители этого района.

Из-за отсутствия покрытия компании-провайдера, которую я использовал, мобильный телефон не работал здесь и вовсе… Поначалу пришлось подключаться к интернету в местной кафешке и на заправке, где работали весьма приветливые калифорнийцы.

Выяснилось, что хоть здесь и много заброшенных домов, но большинство из них не продаются или находятся в таком состоянии, что находиться в них может быть просто небезопасно.

Прогуливаясь вдоль улиц, уже на закате я обнаружил дом, который я видел в фильме “Просто добавь воды”. Картину снимали здесь же в 2008 году. Он был без окон и дверей, но на нём висела вывеска “SALE”.

Я сразу позвонил по номеру на баннере и мне сказали, что они готовы отдать его за 20 тысяч долларов. В ответ я предложил – 5 тысяч. На этом наш разговор завершился, но спустя пару минут я получил текстовое сообщение от владельца с согласием на сделку. Зайдя в жилище я увидел ровные сухие стены, хорошую крышу и цельный фундамент. Этот дом не пострадал от землетрясения, которое повредило многие другие дома в округе несколько месяцев назад. В общей комнате на стене было написано красной краской “F*ck you”.

Таким образом, практически бесплатно мне достался дом на собственном земельном участке, на котором уже был доступ к природному газу, электричеству, водопроводу, канализации, почтовым услугам, высокоскоростному интернету и т.д.

Несколько лет назад предыдущий хозяин купил этот дом у пожилого человека, который переехал в дом престарелых. Он не жил в доме, именно поэтому все находилось чуть-ли не в разрушенном состоянии.

Предстояло очень много работы, чтобы довести всё до ума, но я решился на затею восстановить этот дом и потом использовать его в качестве дачи.

Каждые свободные выходные я приезжал сюда со стройматериалами на крыше своего “Приуса” и к началу пандемии коронавируса и в 2020 году практически закончил ремонт. В марте 2020 года я решил остаться в этом доме на несколько месяцев, при этом я продолжал путешествовать по всему миру.

Прошло уже несколько лет, дом в пустыне использовался для моего проживания, а также членов моей семьи, и даже сдавался на несколько месяцев туристам. За это время здесь произошло много разных странностей и неприятностей. Однако это не мешает мне чувствовать себя в долине потрясающе, поэтому я хотел бы рассказать о некоторых достопримечательностях, которые располагаются в непосредственной близости к моему удивительно дешевому дому.

Разрушительные последствия землетрясения

Самое сильное землетрясение, произошедшее в Калифорнии за два последних десятилетия, выбрало в качестве главной цели один из самых маленьких и труднодоступных поселений штата — Трону, находящейся в Сирлс-Валли.

Землетрясение 2019 года включало три основных толчка магнитудой 6,4, 5,4 и 7,1 и множество заметных афтершоков, главным образом в районе военно-морской базы Чайна-Лейк. Похожая ситуация наблюдалась по всей округе: в Риджкресте и в соседних посёлках. Этому землетрясению предшествовало несколько более мелких землетрясений, а за ним последовало более 1400 зарегистрированных афтершоков.

Камнепады и оползни перекрыли дороги, изолировав около 1500 жителей; были повреждены водопровод и газопровод, упали линии электропередачи, поэтому электроэнергии какое-то время не было. Не было и питьевой воды, поэтому ее привозили грузовиками.

Для многих жителей крошечной Сирлс-Валли землетрясение стало серьезным ударом. Даже если кому-то удалось сохранить недвижимость в целостности и сохранности, то не удалось избежать разбитой кухонной посуды. После землетрясения у большинства обитателей этого района в калифорнийской пустыне остались паутинки трещин на стенах домов. Гигантскими трещинами до сих пор покрыто полотно большинства дорог региона.

Знаю одного бывшего дальнобойщика, который никогда не планировал уезжать, т.к. он любит свой дом, построенный в 1917 году, служивший для размещения руководства местного завода. В доме даже летом сохраняется прохлада благодаря асбестовой черепице – следует отметить, что асбест присутствует во многих домах в Сирлс-Валли несмотря на то, что этот материал давно признан канцерогеном.

Горнодобывающая промышленность

Даже до землетрясения Трона считалась поселением, которое, казалось, было обречено. Возможно, оно продолжает существовать лишь благодаря единственному химическому заводу Searles Valley Minerals, которому уже более ста лет. По крайней мере, именно так считает большинство живущих здесь американцев.

Произведённая этим горнодобывающим предприятием продукция круглосуточно развозится по всей Калифорнии товарными тепловозами и грузовиками.

После последнего обширного землетрясения в 2019 году безопасность объекта была под большим вопросом. В настоящее время Searles Valley Minerals продолжает работать в обычном режиме.

Стоит обратить внимание, что добытые полезные ископаемые берутся из одноименного полусухого озера Сирлс, расположенного на вблизи завода. Процесс переработки ископаемых вызывает специфический солёный запах, который можно чувствовать довольно часто, находясь в долине и ее окрестностях. Некоторые из местных жителей считают, что воздух вокруг завода насквозь пропитан серой.

Люди в Троне

До землетрясения наиболее активные жители долины пытались организовать возвращение жителей, создать новый пышный парк, построить общественный центр и организовать кампанию по уборке «Trona Care». Жители превратили несколько зданий в музеи, прославляющие прошлое своего поселения, связанного с добычей буры и других минералов, что в некотором смысле показывает преемственность с Долиной Смерти, расположенной примерно в 80 милях от этого района, где когда-то тоже добывали буру, золото, серебро, сурьму, медь, свинец и т.д.

Многие местные жители гордятся прошлым, которое было действительно уникальным. Несколько десятков лет назад Сирлс-Валли была местным центром притяжения, куда приезжали люди со всех соседних округов. В лучшие времена здесь проживало около 7000 тысяч человек, люди могли заработать приличные деньги. В то время большинство самостоятельно строили дома в долине без особых ограничений.

Тогда в Троне была собственная больница с роддомом, кинотеатр, несколько магазинов и кафе, и т.п.

В настоящее время в долину продолжают приезжать новые люди, но происходит это довольно редко, и население держится на отметке в 1500 человек. Местные старожилы имеют большой вес в местном сообществе и к новичкам часто относятся настороженно.

Вершины Троны (Trona Pinnacles)

Это необычное геологическое образование расположено в паре миль от дороги 178 на подъезде к Сирлс-Валли. Ландшафт состоит из более чем 500 шпилей из пористого туфа, высота некоторых превышает 40 метров, образовавшийся в результате взаимодействия родников с другими водоемами.

Именно здесь снимались различные знаменитые фантастические фильмы, такие как “Звездный путь V: Последний рубеж”, “Динозавр Диснея”, “Врата 2: Нарушители”, “Затерянные в Космосе” и “Планета обезьян”. В 2016 году Рианна снимала клип к своему синглу “Sledgehammer”, а в 2020 году – Леди Гага для своей песни “Stupid Love”.

Дешевые дома и земельные участки

Многие дома в Сирлс-Валли заброшены и лишены всего самого необходимого. При этом на продажу недвижимость выставляется не так часто – не все люди хотят расставаться с домами в долине, несмотря на то, что уже давно покинули Калифорнию.

Здесь даже есть такие, кто годами не платит налоги за свою недвижимость и дожидается судебных выселений. Такие хозяева обычно безработные и полученных пособий им едва хватает даже на бюджетную жизнь в долине.

Спустя несколько лет, округ может выставить дом неплательщика на продажу. Бывает так, что дом продается с молотка, но в нем продолжает проживать предыдущий хозяин. Таким образом, новому владельцу приходится судиться с незаконным жильцом.

Также дом может быть заброшен по причине повреждений, которые случились в момент землетрясения. Жители говорят, что хотя у них много замечательных соседей, им досаждают сквоттеры, которые иногда поджигают пустующие дома.

Те, кто остался в Троне, считают, что для них это была очень выгодная сделка. Я знаю нескольких ветеранов, которые купили здесь дома, живут в них и продолжают наслаждаться всеми благами соседней военной базы China Lake.

Стоит ли покупать дом в Сирлс-Валли?

Просмотрев видео о долине и изучив многие материалы в Интернете, вы наверняка задумаетесь, а стоит ли покупать здесь недвижимость? На такой вопрос, очевидно, у каждого будет свой ответ.

Я убежден, что хотя бы посетить это место стоит каждому. Этот уголок Америки имеет огромную историческую ценность для всей страны. Именно в окрестностях Searles Valley проходила золотая лихорадка, где жили удивительные, волевые и стойкие люди, пытающиеся изменить свою жизнь.

Когда-то отсюда летали гражданские самолёты в Лос-Анджелес и через всю пустыню до побережья ходил автобус.

В посёлке происходит разворот всех поездов, которые идут в сторону Долины смерти, но они все товарные.

Само озеро Сирлс переливается всеми оттенками цветов радуги и содержит нескончаемое количество минералов. Окружающие долину горы задерживают передвижение воздушных масс, из-за чего летом температура может превышать +45С.

Здесь всегда очень тихо, изредка можно любоваться авиашоу, самолетами на котором управляют военные летчики-практиканты.

В долине есть своя общественная конюшня, где люди держат лошадей и прикормленных диких ослов, которые когда-то остались на произвол судьбы в самом центре пустыни, но приспособились к новой жизни теперь свободно гуляют по долине.

Пару советов от меня, если вы все же решитесь на покупку дома или земельного участка в Сирлс-Валли.

Сначала вам стоит изучить инвестируемые объекты на предмет отсутствия долгов, повреждений и непредвиденных больших затрат.

Я знаю много историй, когда люди из Южной или Северной Калифорнии покупали здесь жилые дома, а спустя несколько лет недвижимость отбирали за неуплату налогов.

Обязательно проведите пару ночей в непосредственной близости к приглянувшейся недвижимости. Подумайте над тем, что бы вы хотели получить от вашей инвестиции и в 99% случаев рассчитывайте исключительно на собственные силы! Дело не только в деньгах – здесь мало рабочих рук и тех, кто готов взять на себя ответственность за что-либо!

Чужестранцы просто не знают, с чего начать и как решать вопросы, которые появляются после совершения сделки. Используйте все источники для изучения, прежде чем сделать свой выбор, или просто насладитесь окрестностями и отправляйтесь обратно в свою дорогую съемную квартиру.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship