«Калифорнийская мечта для всех» (California Dream For All): помощь штата при покупке жилья стала лотереей.

Калифорния выделит 250 миллионов долларов на оказание помощи для первоначального взноса на покупку жилья уже этой весной. Также будут внесены изменения в однолетнюю программу с целью привлечения более разнообразной группы заёмщиков по всему штату.

В прошлом году покупатели жилья почти полностью израсходовали почти 300 миллионов долларов, выделенные на программу кредитования «Калифорнийская мечта для всех», всего за 11 дней. Хотя новая программа была чрезвычайно популярна, некоторые риэлторы и кредиторы сообщили, что клиенты, которые получили средства, уже давно находились в процессе покупки жилья. Из-за этого появились предположения о том, кредиты получали те, кто уже мог позволить себе покупку жилья, а не те, кто покупал его впервые.

Следующий этап программы сохраняет ту же модель кредитования с «совместным участием»: штат выделит средства для первоначального взноса в размере 20% от стоимости покупки или 150 000 долларов США, в зависимости от того, что меньше.

На этот раз калифорнийское агентство по финансированию жилья, управляющее программой «Мечта для всех», надеется предотвратить борьбу за кредиты, заменив свою исходную модель «первым пришел — первым получил» лотереей.

Покупатели должны до апреля найти кредитора, одобренного штатом, и начать работу над заявлением. Лотерея начнется в начале апреля, всем желающим будет дан месяц на подачу заявок. От 1700 до 2000 счастливых победителей лотереи получат ваучеры, после чего им будет дано 60 дней на покупку жилья.

Дополнительное время для подготовки должно помочь жителям Калифорнии, которые могут быть не уверены, что они могли бы купить жилье без помощи штата, сказал представитель CalHFA, Эрик Джонсон.

Агентство выделит определенное количество ваучеров, основываясь на доле домохозяйств в штате. Это сделано для предотвращения географических неравенств, которые возникли во время первого этапа программы, в котором жители округа Сакраменто аномально сильно выиграли, в то время как те, кто живет в округе Лос-Анджелес, представляющем 25% населения штата, получили всего 9% кредитов.

Горячий рынок жилья в штате означает, что некоторые жители Калифорнии, которые, возможно, могли бы позволить себе выплаты по ипотеке, вынуждены бороться, чтобы накопить достаточно для первоначального взноса. Около 55% калифорнийцев владеют своими домами, что является вторым показателем по количеству американцев, владеющих жильем во всех штатах, уступая только Нью-Йорку.

Кто извлечет пользу?

Поддерживающие «Мечту для всех» надеятся, что она принесет пользу представителям калифорнийских сообществ, которые сталкивались с практикой редлайнинга (редлайнинг – отказ в предоставлении услуг жителям определенных районов и сообществ) или имели низкие показатели собственности жилья – чернокожие американцы и латиноамериканцы.

Новые правила «Мечты для всех» включают требование, чтобы по крайней мере один человек в каждой сделке был покупателем дома первого поколения, определяемым как лицо, которое никогда не владело жильем, и чьи родители также не владели домом, или кто вырос в приюте.

Штат также снизил порог среднего дохода с 150% до 120%, что составляет примерно от 95 000 долларов в год в округе Фресно и до 215 000 долларов в год в округе Санта-Клара.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship