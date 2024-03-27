Какие проблемы заставляют женщин активнее голосовать?

С какими проблемами сталкиваются женщины, направляясь на избирательные участки? По иронии судьбы, многие проблемы, породившие феминистское движение, все еще актуальны и сегодня.

Спикеры брифингa EMS для этнических СМИ 8 марта обсудили проблемы женщин, права трудящихся, паритет заработной платы, контроль над оружием и репродуктивные права.

Абьюз на рабочем месте представляет собой повсеместную угрозу для тех, чьи имена фигурируют в избирательных бюллетенях, а в докладе национального Центра юстиции Бреннана говорится, что злоупотребления в отношении местных выборных должностных лиц и работников избирательных комиссий непропорционально влияют на женщин.

Среди более чем 350 опрошенных законодателей штатов более 40% подвергались угрозам или нападениям за последние несколько лет, в то время как почти 20% местных чиновников сталкивались с ними. Более того, 8% законодателей штатов заявили, что они были явно запуганы представителем общественности, носящим оружие, что разрешено в законодательных палатах во многих штатах.

Такие данные привела Майя Корнберг, научный сотрудник по выборам и Правительственная программа в Центре Бреннан.

“Если принять во внимание менее серьезные формы злоупотреблений, такие как преследование, нападения и преследование, почти 90% законодателей штатов и более половины местных чиновников подвергались той или иной форме злоупотреблений,” — сказала она.

Согласно докладу, женщины и цветные люди подвергались не только большему насилию, чем их мужчины и белые коллеги, но и большими видам насилия.

“Они рассказали нам, что подвергались оскорбительным высказываниям, основанным на их идентичности, в отношении их детей и их семей, романтической жизни, внешности, возраста, расы или пола,” — продолжила Майя Корнберг. “Женщины, работающие в законодательных собраниях штатов, почти в четыре раза чаще, чем мужчины, подвергаются насилию сексуального характера.”

“Это угроза не только безопасности наших чиновников, но и нашей демократии,” — сказала она. “40% местных и 20% государственных чиновников заявили, что из-за этого злоупотребления они более неохотно взаимодействуют со своими избирателями, как онлайн, так и публично. Половина женщин в местных офисах заявили, что это удерживает их от баллотирования на переизбрание.”

Угроза распространяется и за пределами опросов: в предыдущем отчете Центра Бреннана было обнаружено, что каждый третий сотрудник избирательной комиссии США, из которых более 80% составляют женщины, подвергался преследованиям, угрозам или оскорблениям из-за своей работы.

Чтобы обуздать эти злоупотребления, Майя Корнберг рекомендовала распространить на уровень штата уже существующие федеральные меры, такие как безопасность избирательных кампаний, обучение должностных лиц и поддержка психического здоровья, правила ношения оружия, при которых должностные лица и чиновники взаимодействуют с общественностью, а также систематический сбор данных о злоупотреблениях.

Еще одна проблема, которая все более актуальна для женщин, — это репродуктивные права, особенно после решения Доббса против Джексона 2022 года об отмене дела Роу против Уэйда и отмене конституционного права на аборт.

“Репродуктивная справедливость включает в себя право человека иметь детей, которых мы хотим; растить наших детей в безопасных сообществах; иметь возможность предотвратить беременность или родить без стыда и с достоинством; и наше право человека принимать собственные решения относительно нашего тела, наших семей и нашего будущего,” — сказала Моника Симпсон, исполнительный директор Sister Song.

По ее словам, ужесточение запретов на аборты в США после решения Доббса усугубило кризис материнского здоровья в этой стране.

“Даже наличие законного права на что-то не дает доступа. До Доббса у нас были такие районы или штаты, как Миссисипи, где была только одна клиника по абортам, и «Поправка Хайда», запрещающая федеральное финансирование через Medicaid для покрытия почти всех абортов,” – рассказала она. “В первой половине 2023 года почти каждая пятая пациентка выезжал за пределы штата, чтобы сделать аборт, по сравнению с каждым десятым в 2020 году.”

“Этот кризис усугубляется дополнительными барьерами, такими как пробелы в области контрацепции, несправедливый доступ к половому воспитанию, жестокость правоохранительных органов и предотвращение расширения программы Medicaid в штатах, где запрещены аборты”, — сказала Моника Симпсон.

“Чтобы наметить путь вперед, необходимо уменьшить стигму вокруг абортов, и для этого мы должны быть готовы произнести слово аборт. На прошлой неделе в докладе «О положении страны» президент даже не смог этого сказать, хотя и сказал, что борьба будет продолжаться под его руководством. Мы не должны думать, что это плохое слово. Абортом — это медицинская помощь, и все, что нас ждет на протяжении всей нашей репродуктивной жизни,” – продолжила Моника Симпсон.

“В США каждый день рождается 10 000 детей и примерно 10 000 человек исполняется 65 лет. Мы живем дольше, чем когда-либо прежде, и поэтому нам нужно больше заботы, чем когда-либо,” — сказал Ай-Джен Пу, президент Национального альянса домашних работников https://www.domesticworkers.org/ . “Тем не менее, у нас нет национальной доступной программы ухода за детьми, федеральной программы оплаты семьям и медицинских отпусков или пособий по долгосрочному уходу.”

“У нас 53 миллиона перегруженных семейных сиделок, в основном женщины, и более 7 миллионов работников по уходу, которым мало платят и в подавляющем большинстве это женщины — около 90% женщин, – и в основном цветные женщины,” — продолжила она. “Средний годовой доход работника по уходу на дому в США составляет 23 000 долларов в год.”

“Трудно представить себе, что в этой стране можно прокормить себя и вырастить семью на нищенскую зарплату без пособий, медицинской страховки, ухода за детьми и оплачиваемого отпуска, поэтому расширение доступа к медицинскому обслуживанию так важно,” — сказала Ай-Джен Пу. “11 миллионов женщин в США, которые находятся в поколении, зажатом между заботой о маленьких детях и заботой о стареющих родителях, особенно ощущают на себе основную тяжесть этого.”

“Эти рабочие места невозможно автоматизировать или передать на аутсорсинг, по крайней мере, в ближайшее время; в будущем они составят значительную долю рабочих мест,” — добавила она. “Пандемия обнажила нашу эпидемию низкооплачиваемой работы — женщины, пытающиеся свести концы с концами, являются важными работниками для нашего здоровья и общества. Теперь их нужно ценить.”

Национальная эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия также мотивирует женщин голосовать за более безопасное будущее.

“В Америке у каждого мужчины, женщины, ребенка и собаки есть пистолет. Оружия больше, чем людей, и больше торговцев оружием, чем всех Starbucks и McDonald’s вместе взятых,” — сказала Шиха Гамильтон, вице-президент по организации в Brady. “Это не проблема психического здоровья или домашнего насилия. Проблема в легком доступе.”

Она рассказала, что в Калифорнии за последние 30 лет законодательство, ограничивающее доступ к оружию, снизило количество смертей от огнестрельного оружия на 50%. Если бы остальная часть страны последовала этому примеру, было бы спасено 19 000 жизней. В 2000 году Брейди впервые провел «Марш миллиона мам» — крупнейший в истории США на тот момент протест против оружия на Национальной аллее, в нем приняли участие более 750 000 человек и еще тысячи по всей стране в 78 городах, призывающих положить конец насилию с применением огнестрельного оружия.

“В ноябре того же года в парламентах штатов прошел залежавшийся закон о безопасности оружия, включая референдум с целью закрыть лазейку для оружейных выставок, организаторы повели тысячи людей на еще один марш на избирательные участки, а стойкие приверженцы НРА были исключены из Конгресса в 2000 году в двух штатах,” – рассказала Шиха Гамильтон.

“Наши призывы к переменам в последнее время привели к принятию двухпартийного Закона о безопасных сообществах и созданию первого в стране Управления Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия, которое возглавила женщина, вице-президент Камала Харрис,” — продолжила она. “Несмотря на партийную риторику, этот вопрос объединяет женщин разных партий. Например, 90% всех американцев в 2019 году поддержали проверку анкетных данных при всех продажах оружия.”

По ее словам, исторический рекорд в 48 830 смертей от огнестрельного оружия в 2021 году отражает рост на 23% с тех пор, а количество смертей от огнестрельного оружия среди детей и подростков за эти два года выросло на 50% — с 1732 в 2019 году до 2590 в 2021 году.

“Женщины продолжают возглавлять это движение, потому что мы с ужасом видим, что эта эпидемия делает с нами и нашими детьми,” — добавила Шиха Гамильтон. “Женщины из всех слоев общества будут продолжать бороться с этой эпидемией, пока мы не создадим более безопасное будущее для следующего поколения, освободив Америку от насилия с применением огнестрельного оружия.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.