История Алексея и Юлии Навальных, в девичестве Абросимовой, с одной стороны очень романтичная и в тоже время простая, с другой стороны – даёт людям надежду.

Политик и будущая первая леди Российской оппозиции познакомились на отдыхе в Турции. В то время обоим было по 22 года. Позже Навальный вспоминал, что сразу отметил: Юлия великолепно разбирается в политике. Этим она его и поразила с самых первых встреч. Красивая блондинка, которая знает фамилии всех министров. В глазах Алексея это был существенный плюс.

Юля Абросимова в тот момент была выпускницей Плехановского университета. Она проходила стажировку в Дании в бизнес-шĸоле, затем работала в одном из мосĸовсĸих банĸов. Близкие Юлии свидетельствуют, что политик всю жизнь чувствовал, словно выиграл приз: он заполучил лучшую женщину из возможных. И это мотивировало его быть лучше, каждый день доказывать, что он её достоин.

Их роман, продлившийся четверть века, был достоин “Оскара” в номинации «Любовь». И они смогли его получить, правда, уже когда Алексей стал заложником путинского режима.

Юлия осознавала, что её супруг оказался в тюрьме только за то, что он говорил правду и защищал демократию. Она буквально мечтала о том дне, когда её возлюбленный будет вновь свободен – по мнению первой леди Российской оппозиции, этому моменту Россия должна была стать свободной.

На “Оскар” 2023 года Юлия надела красное платье, цвет, который являлся своеобразным языком любви между ней и Алексеем. Она приходила в красном на суды, чтобы выделяться на фоне толпы. В 2021 году Навальный сказал супруге: «Не грусти. Всё будет хорошо». В результате, хэштег с этими словами облетел весь мир и многие женщины, переодевшись в красное, пытались поддержать пару.

Кажется, до Навальных в большой российской политике настолько открыто любили друг друга лишь Горбачевы. А всё из-за того, что наши чиновники воспринимают любовь как слабость. Влюбленные Путин, Патрушев или Золотов, как и их многочисленные жены и любовницы, спрятаны где-то под кремлёвским ковром, который периодически выбивают расследователи из ФБК.

Между тем, ни Вова с Алиной, а именно Юля с Лёшей стали символом традиционных ценностей. Они продемонстрировали настоящую дружную семью и нежную любовь, где, даже спустя годы, каждое касание наполнено химией. Их прощальный поцелуй в момент ареста в аэропорту Шереметьево, когда они оба прилетели из Германии в январе 2021 года, до сих пор вызывает массу эмоций.

Юля Навальная была удивлена, что из-за страха перед её супругом российское правительство буквально на целый день перекрыло возможность вылета тысячам других пассажиров. Подвели так много людей из-за человека, который решил вернуться на свою родину. При этом Алексей открыто заявил, что он не боится. И Юлия не боялась. Окружающих людей первая леди тоже просила смело идти вперёд и бороться за себя и за свою страну.

После ареста мужа Юля Навальная довольно много писала в социальных сетях о своих свиданиях с мужем. И, несмотря на все тяготы, она считала эти свидания самыми лучшими. Даже если они проходили в комнатке 3*2, а возлюбленные были разделены стеклом.

Алексей, по её словам, оставался всё таким же весёлым и жизнерадостным.

По закону, заключённым полагаются длительные свидания четыре раза в год. Всем, кроме Навального. Правительство намеренно лишило политика доступа к любимой, желая его сломить. Супруга также была его первым неформальным пресс-секретарём. Когда Алексея задерживали, она занималась ведением его социальных сетей, кропотливо работая над имиджем мужа и поддерживая его идеи.

В то же время Юлия ни разу не пыталась перехватить микрофон супруга, пока это не стало действительно необходимо. Впервые она появилась на сцене более десяти лет назад — в далёком 2013 году. Тогда проходила избирательная кампания на пост мэра Москвы и на семью Навального начали существенно давить.

Женщина, не привыкшая к публичным выступлениям, смущалась и сбивалась. Она рассказывала о том, что на сценах крайне редко появляются супруги представителей власти. Однако политика упорно пытается ворваться в семьи, независимо от того, хотят ли этого сами люди. Власти РФ воспринимают близких как слабые места, по которым можно нанести удар.

В тот нелёгкий период в семье Навальных проходили постоянные обыски: даже 80-летнюю бабушку Юлии регулярно беспокоили по этому поводу, а против брата Алексея так и вовсе было возбуждено уголовное дело. Родителей тоже регулярно атаковывали. Однако Навальная решила заявить, что семья — это не уязвимое место, а напротив – семья является силой любого нормального человека и в особенности настоящих политиков.

В дальнейшем Юля Навальная долго не появлялась нигде самостоятельно, но момент отравления мужа заставил её выйти из тени. Ей, почти с боем, пришлось вывозить отравленного боевым ядом “Новичок” мужа из России, с трудом добившись разрешения у Путина.

Юлия никогда не отговаривала мужа от того, чем он занимался, т.к. уважала и поддерживала его решение, и, вероятно, она была бы разочарована, если бы Алексей бросил политику. Навальная часто слышала от подруг, что они бы так не смогли, но… А этой женщине хватило сил и смелости, чтобы идти со своим избранником бок о бок до самого конца.

Юлия рассказывала, что она всегда хотела быть женой политика, а не самим политиком. Из-за этого многие стали обвинять её в отсутствии опыта и интереса к этому направлению в принципе. Но так было в 2014 и 2023 году. Однако февраль 2024 перевернул всё с ног на голову – женщина больше не могла оставаться в стороне.

Всего за сутки вокруг Юлии согласились объединиться Дмитрий Гудков и Михаил Ходорковский. Юлия Навальная теперь не просто первая леди — она новый лидер Российской оппозиции. Этой женщине больше нечего терять. Кто ещё из российских политиков может похвастаться подобным?

Убийством Алексея Навального Путин убил половину души и половину сердца Навальной. Но оставшаяся половина подсказывает, что сдаваться она просто не имеет права.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship