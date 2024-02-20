Сенаторы США хотят назвать улицу перед посольством РФ в Вашингтоне именем Алексея Навального.

Сенаторы США Билл Кэссиди и Дик Дурбин на днях объявили, что они внесут законопроект о переименовании участка улицы напротив российского посольства в Вашингтоне, округ Колумбия, в «Дорогу Алексея Навального» (Alexei Navalny Way).

Алексей Навальный был лидером оппозиции, активистом по борьбе с коррупцией в России, политическим и общественным деятелем, юристом, видеоблогером. Более десяти лет он возглавлял политическую оппозицию против президента РФ Владимира Путина.

Путин пытался заставить его замолчать с помощью “Новичка”, а затем тюремного заключения, откуда Навальный все равно продолжал выступать за свободную Россию. По данным российских властей, заключенный оппозиционер скончался 16 февраля 2024 года в тюрьме Таежный волк за Полярным кругом.

«Мир потрясен известием о смерти Алексея Навального», — сказал Билл Кэссиди. «Переименовывая улицу перед российским посольством, таким образом увековечивается память о борьбе Навального за свободу и демократию. Когда россияне будут посещать столицу нашей страны, они запомнят его непоколебимую оппозицию диктаторскому контролю Путина».

«Сегодня на руках Путина еще больше крови из-за трагической смерти Алексея Навального в тюрьме, и все из-за „преступления“ — стремления к свободной России. Путин пытался заставить замолчать любого в России, кто мог бы быть несогласен с его стратегией — любого, у кого хватило бы наглости предположить, что в этой стране должна быть демократия или свобода. Он отправил одного из своих самых суровых критиков — Алексея Навального — в тюрьму и, к сожалению, на верную смерть. Другой российский патриот и мой друг Владимир Кара-Мурза, также томится в одном из путинских гулагов. Память об Алексее и его усилиях во имя свободной России никогда не будут забыты», — сказал сенатор Дик Дурбин.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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