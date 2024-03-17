США: выборы в России явно не были ни свободными, ни честными

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, пишет «Голос Америки».

Выборы в России «явно не были ни свободными, ни честными», поскольку Владимир Путин бросил своих оппонентов в тюрьмы и не позволил другим (возможным кандидатам) баллотироваться против него, заявил в воскресенье Белый дом.



Путин получил 87,97% голосов, согласно первым официальным результатам, которые стали известны в воскресенье после закрытия избирательных участков.



Путину 71 год, и он находится у власти уже более двух десятилетий. Теперь ему предстоит еще один шестилетний срок.

МИД Великобритании на платформе X заявил, что, «незаконно проводя выборы на территории Украины, Россия демонстрирует, что она не заинтересована в поисках пути к миру. Великобритания продолжит оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь украинцам, защищающим свою демократию».



МИД Германии на платформе X заявил, что «псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными и их результаты никого не удивят».



«Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. “Выборы” на оккупированных территориях Украины не имеют юридической силы и являются очередным нарушением международного права», – подчеркивается в заявлении.



Польша заявила, что президентские выборы в России «не являются законными», поскольку, согласно опросам, Путин набирает 87 процентов голосов.



«Президентские выборы в России не являются законными, свободными и честными», – говорится в заявлении польского МИД. В документе подчеркивается, что голосование проходило «в условиях жестких репрессий», а на оккупированных территориях Украины – в нарушение международного права.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет править вечно и что президентские выборы в России являются нелегитимной имитацией.



В своем видеообращении Зеленский заявил, что «российский диктатор имитирует очередные выборы» и что Путин «болен властью и делает все, чтобы править вечно».



«В этой имитации выборов нет и не может быть никакой легитимности. Этот человек должен предстать перед судом в Гааге. Это то, чего мы должны добиться», – добавил президент Украины.