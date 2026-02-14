Пять европейских стран заявили, что причиной смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало отравление сверхтоксичным веществом эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Об этом сообщили представители Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции со ссылкой на результаты независимых лабораторных исследований.

По данным европейских экспертов, в образцах биоматериалов Навального были обнаружены следы эпибатидина — крайне мощного нейротоксина, который в научной среде рассматривается как вещество с потенциальными характеристиками химического оружия. Исследования проводились в специализированных лабораториях пяти стран. Об этом заявила супруга погибшего оппозиционера.

Заявления прозвучали на фоне международных дискуссий о причинах смерти политика. Ряд западных государств призвали к проведению прозрачного международного расследования и привлечению виновных к ответственности.

В МИД России, в свою очередь, отвергли обвинения. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала выводы европейских стран политизированными и необоснованными.