Организация Russian America for Democracy in Russia (RADR) начала срочный сбор $5,000 для Антона — российского гражданского активиста, которому угрожает депортация из США. С 2016 года он участвовал в оппозиционных митингах, в 2021 году разоблачил коррупционную схему в госучреждении, а с началом полномасштабной войны поддерживал помощь Украине. В России его обвинили в «финансировании экстремистской организации».

Почти год Антон находится в иммиграционной тюрьме США. Первый суд проигран, и апелляция — последний шанс остаться в безопасности. RADR призывает поддержать его через GoFundMe.

В июне RADR также помог 44 политзаключённым в России и похищенным украинцам, доставив передачи на 231 900 рублей. Для людей за решёткой эти посылки — единственная ниточка связи с внешним миром, а для многих и шанс выжить в условиях голода, холода и болезней.

«Даже $10–20 могут стать лекарствами, едой или тёплой одеждой и напоминанием: ты не один», — отмечают в организации.

Организация Russian America for Democracy in Russia (RADR) продолжает оказывать помощь российским оппозиционерам и антивоенным соискателям убежища, находящимся в иммиграционных центрах США. Благодаря работе волонтёров проекта «Детеншены» Петрослав и его жена, находившиеся в детеншене, выиграли иммиграционный суд. Волонтёры помогали с переводами документов, пересылкой писем и сбором средств, что позволило спасти человека и поддержать его семью.

Сообщество также экстренно собрало средства на проживание семьи с ребёнком в хостеле, благодаря чему они находятся в безопасности и вскоре смогут переехать в новую квартиру. Даже небольшие пожертвования — $10–20 — стали для них важной поддержкой и напоминанием, что они не одни.

Активистка движения Алексея Навального Полина Гусева, участница митингов и наблюдения за выборами, год назад запросила убежище в США. С помощью волонтёров проекта она получила убежище и продолжает борьбу за безопасность и свободу, несмотря на апелляцию иммиграционных властей.

В RADR подчёркивают, что успехи проекта «Детеншены» возможны благодаря коллективным усилиям сообщества. Переводы документов, консультации с адвокатами и моральная поддержка заключённых помогают менять судьбы людей, оказавшихся в сложной ситуации.