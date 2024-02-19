Религиозные беженцы из России годами насиловали детей

Здесь, в «Славянском Сакраменто» мы неоднократно сообщали о случаях сексуального развращения детей, совершенными членами религиозных общин в среде иммигрантов с постсоветского пространства. Большой резонанс, в частности, вызвала шокирующая история выходца из Казахстана Виктора Мирошниченко, проживавшего на момент своих преступных действий в Сакраменто. 67-летний Виктор Мирошниченко является бывшим пастором Славянской миссионерской церкви «Вифания», и сегодня он отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Калифорния.

Похожие истории Сергея и Александра Коваленко из штата Миссури, о которых пойдет речь в этой статье, основаны на судебных протоколах и поражает чудовищными деталями и обстоятельствами.

Случай Сергея Коваленко

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде штата Миссури, семья 66-летнего Сергея Коваленко была большой: двенадцать сыновей и пять дочерей. Коваленко и его жена покинули Россию и переехали в США в 1987 году по религиозным причинам.

Жизнь в доме была очень насыщенной: дети ходили в школу, учили уроки, выполняли домашние дела, но было время и поиграть с братьями и сестрами. Семья была религиозной и регулярно ходила в церковь по будним дням и в воскресенье.

Дети воспитывались в строгости по правилам Коваленко, основанным на его понимании христианских ценностей.

«Детям говорили, что девочкам носить брюки – это не по-христиански. Девушкам не разрешалось стричься и пользоваться косметикой, приглашать к себе друзей, кроме тех, кто был из церкви или “добрых христиан”. Коваленко требовал, чтобы дочери жили дома до тех пор, пока они не выйдут замуж или им не исполнится 20 лет», – говорится в материалах суда.

Между тем, как сообщается в документах суда, старшая дочь Коваленко покинула семейный дом в 19 лет, когда вышла замуж.

Когда она была школьницей, она не чувствовала, что в школе могла бы довериться кому-то. Отчасти это было из-за одежды, которую она носила – из-за нее она чувствовала себя иначе. Вне школы она говорила по-русски, поэтому, когда девочка пошла учиться, она знала лишь несколько английских слов. Хотя позже у нее появились школьные друзья, но их нельзя назвать близкими друзьями, учителям она тоже не могла открыть душу, говорится в судебных документах. Она не особо дружила со своими братьями и сестрами, поскольку было слишком много дел по дому, с соседскими детьми она тоже не общалась.

Дочери было около пяти лет, когда Коваленко впервые изнасиловал ее в стенном шкафу комнаты, в которой она спала. Ее мать была в продуктовом магазине, пока девочка и другие дети были дома вместе с Коваленко, их отцом.

После того, как Коваленко изнасиловал пятилетнюю дочь, “девочка заплакала, ей было очень больно. Он извинился и сказал ей, что больше так делать не будет. Когда через 20-30 минут ее мать вернулась, он вел себя так, будто ничего не произошло. К тому времени она перестала плакать, хотя и пыталась от него спрятаться. После этого пару дней у нее текла кровь, и пару недель ей было трудно ходить в туалет. Девочка не рассказала ни матери, никому другому о случившемся, так как думала, что у нее будут неприятности из-за Коваленко», – говорится в материалах дела «США против Коваленко».

После этого случая Коваленко никогда больше не делал ничего подобного по отношению к ней, но часто прикасался к ней всякий раз, когда она оставалась с ним наедине, когда матери не было. Один из таких случаев произошел летним днем, когда девочке было 9-10 лет; он взял ее в поле, чтобы показать, как ездить на квадроцикле. Когда они остановились, он задрал ее юбку, стянул нижнее белье и потер ее гениталии. Потом они пошли домой, и она никому об этом не рассказала.

В какой-то момент Коваленко сказал ей никому ничего не рассказывать, даже маме. Он сказал ей, что в том, что они делают, нет ничего плохого, но этим нельзя ни с кем делиться. Так девочка считала, что у нее «особые отношения с отцом».

Когда ей было около 12 лет, Коваленко сказал ей, что скоро у нее появится грудь и ей понадобится бюстгальтер. Но еще до этого он касался ее груди как снаружи, так и под одеждой. Однажды ее мать Ирина зашла, когда Коваленко поднял юбку девочки и стягивал с нее нижнее белье. Коваленко быстро прикрыл дочь и сказал Ирине, что «просто проверял длину ее юбки, чтобы убедиться, что она достаточно длинная». Ирина была в шоке, но Коваленко уверил ее, что не делает ничего плохого и не стоит волноваться.

После того, как они переехали в новый дом, когда дочери было лет 15 или 16 лет, Коваленко прикоснулся к ней, когда она стояла перед ним рядом с диваном. Он стянул с нее нижнее белье и потерся своими обнаженными гениталиями о ее. Мать девочки в это время была на приеме у врача с одним из других детей.

«В тот день он не эякулировал на нее, но были случаи, когда он это делал. Иногда он прикасался к ней ночью, когда все спали», – сообщил прокурор округа Ватком Хилари Томас.

В конце концов, эта дочь не могла больше терпеть эти отношения и старалась не находиться рядом с Коваленко. Прикосновения прекратились, когда она училась в колледже и пригрозила всем все рассказать. После этого с отцом она особо не общалась.

«Особые отношения» с другими дочерьми

Другая дочь Коваленко также чувствовала себя в школе не такой, как все из-за своей одежды и языковых проблем. Близкой подруги в школе у нее не было до восьмого класса, и она не доверяла взрослым вне дома.

Коваленко начал прикасаться к ней, когда у нее начала расти грудь – около 13 лет. Однажды, когда она была в своей комнате, осматривая припухлость на груди, т.к. думала, что в ее семье был рак молочной железы, вошел Коваленко, посмотрел на нее, сказал ей, что это нормально, и погладил ее грудь. Примерно каждые несколько месяцев он прикасался к ее груди, просовывая руку под лифчик. Он делал это, когда рядом никого не было. Иногда Коваленко появлялся в спальне девочки, когда она складывала белье и убиралась в комнате, и трогал ее грудь, а также прикасался к ее гениталиями.

Однажды, когда он повредил ногу и не смог пойти в церковь вместе с остальными членами семьи, девочке, которой было около 15 лет, велели остаться с ним дома на случай, если ему понадобится помощь. Эта дочь умоляла мать отпустить ее в церковь, но не объясняла причину.

«Коваленко с трудом поднялся по лестнице и велел ей тоже подняться наверх. Занимаясь домашними делами, она старалась оттянуть неприятный момент. Он позвал ее в свою комнату, велел лечь на кровать и снять юбку. Он трогал ее гениталии рукой минут пять-десять, но без проникновения. Девочке было это неприятно», – сообщил прокурор Хилари Томас в суде.

Как и в случае с первой дочерью, «отеческие прикосновения» заставляли чувствовать и вторую девочку чрезвычайно некомфортно, и она попыталась сказать ему, чтобы он прекратил, что ей это не нравится, но он не послушался. Она знала, что он вел себя неправильно. Если она пыталась отвернуться, он говорил ей, что «вырастил ее, и она должна дать ему то, что он хочет». Ввиду строгих религиозных семейных правил и изоляции от общества она знала, что об это нужно молчать. Приставания отца прекратились за пару месяцев до того, как ей исполнилось 16, когда Коваленко больше не жил с ними.

Похожие шокирующие «отношения» у отца были с другими дочерьми. Все эти случаи сексуального совращения объединяет одна и та же канва событий – дети воспитывались в строгой религиозной атмосфере, их круг общения жестко ограничивался, а самый близкий человек коварно воспользовался их доверием.

Отдельно отмечается, что даже после того как одна из дочерей религиозного беженца вышла замуж и уехала из дома, она не решилась сообщить о насилии – она полагала, что это происходило только с ней. В какой-то момент она пришла к семейному дому, столкнулась с Коваленко и на глазах у своей матери спросила его, прикасался ли он к другим девочкам, но он отрицал это. Она сказала ему, что сообщит о нем в полицию, если узнает, что это так. Супруга Коваленко была в недоумении, она не осознавала, что он делал то же самое и с другими девочками.

Даже будучи взрослыми, женщины оставались парализованными, они не решались сообщать о противозаконных действиях, и даже не знали, что действия их собственного отца были преступными.

Все жертвы Коваленко в один голос свидетельствуют, что после того, как заявляли властям о насилии, становились изгоями в тесном религиозном кругу – никто с ними не общался, а ее мать была подавлена.

После того, как дочери поговорили с детективом полиции и Коваленко был арестован, некоторые члены семьи продолжали не верить девушкам.

В ходе следствия Коваленко отрицал, что хоть как-то неприлично прикасался к своим дочерям, и обвинял их в том, что те «меняют образ Божий и не уважают его».

На суде Коваленко отрицал, что был строгим отцом, но признал, что не позволял своим дочерям ходить на свидания и делать макияж. Он говорил, что Бог создал их красивыми и им не нужен макияж; что не разрешал приходить в гости детям, «которые плохо себя вели». Он объяснил, что соблюдал правила, потому что это были библейские правила, что в Библии сказано, как им следует одеваться. Он говорил, что церковь очень важна для него, и отрицал, что прикасался к какой-либо девочке с сексуальным контекстом.

Он считал, что все обвинения были сфабрикованы против него из-за его правил и строгости при воспитании детей.

На момент суда Коваленко находился в США более 30 лет. До этого Коваленко проработал в школьном округе Ферндейл 20 лет, и 19 лет в начальной школе в штате Вашингтон.

Также в ходе суда выяснилось, что Коваленко иногда проповедовал в местной церкви, затрагивая темы о послушании родителям и о христианской морали. Кроме этого, в семье регулярно проводились изучения Библии.

Для семьи Коваленко посещение церкви было важным аспектом жизни – в суде было заявлено, что их «выгнали из России, потому что они были верующими».

Случай Александра Коваленко

Похожая ситуация происходила в семье Александра Коваленко 1958 г. рождения, в августе 2023 г. признавшегося в 8 случаях педофилии, и который, также как и Сергей Коваленко, ранее проживал в округе Ватком, штат Вашингтон. Александр Коваленко признался, что данные преступления были совершены им в отношении нескольких детей. Как известно, Александр Коваленко является выходцем из России и отцом более 20 детей. В общей сложности Коваленко Александр был приговорен судом штата Миссури к 18 годам тюремного заключения.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com