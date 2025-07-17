В США раскрыта масштабная схема злоупотреблений в иммиграционной системе, организованная при участии сотрудников правоохранительных органов Луизианы. В результате расследования, проведённого Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE), предъявлены обвинения пятерым фигурантам, включая действующих и бывших полицейских, а также владельца ресторана. Обвиняемые организовали незаконную выдачу специальных иммиграционных виз категории U, предназначенных для жертв преступлений, сотням иностранных граждан. Для этого они подделывали полицейские отчеты, за которые мигранты платили тысячи долларов.

Федеральное большое жюри предъявило более 60 обвинений. В числе фигурантов — начальник полиции города Окдейл Чад Дойл, маршал города Окдейл Майкл Слейни, начальник полиции Форест-Хилл Глинн Диксон, бывший начальник полиции Гленмора Тибо Онишеа, а также владелец ресторана Subway Чандра Патель.

Одновременно прокуратура Западного округа Луизианы сообщила о возбуждении отдельного уголовного дела против бывшего помощника шерифа округа Эванжелин Джошуа Ульмана. По данным следствия, он в период с сентября 2024 по февраль 2025 года совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних с целью производства и распространения детской порнографии. Также он обвиняется в получении подобных материалов с использованием средств связи. В случае признания вины Ульману грозит от 15 до 30 лет тюремного заключения по каждому из двух эпизодов производства порнографии, от 5 до 20 лет за получение, а также штраф до 250 тысяч долларов.

Правоохранители подчеркивают, что обвинения ещё не означают признания вины, и каждый из фигурантов считается невиновным до вступления приговора в законную силу.