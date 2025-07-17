Представители администрации президента Дональда Трампа посетили остров Алькатрас в рамках планов по его повторному открытию в качестве федеральной тюрьмы. Генеральный прокурор США Пэм Бонди и министр внутренних дел Даг Бергум прибыли в Калифорнию в четверг утром, чтобы осмотреть бывшее исправительное учреждение.

Планы Трампа вызвали волну критики со стороны демократов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси резко осудила инициативу, назвав её «самой глупой идеей за всё время». Тем не менее, администрация настаивает, что возобновление работы тюрьмы укрепит борьбу с организованной преступностью и нелегальной иммиграцией.

Если проект будет реализован, для этого потребуется изменение статуса национального парка, в котором сегодня находится Алькатрас. Представители Министерства юстиции пока не уточнили сроки и возможный формат работы будущего учреждения.

Служба национальных парков США сообщает, что благодаря туристическому потоку остров приносит около $600 млн в год.

Алькатрас, прославившийся своей строгой изоляцией и содержащий таких известных заключённых, как Аль Капоне, был закрыт как тюрьма в 1963 году и с тех пор стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Сан-Франциско.