Многодетный выходец из России получил 18 лет за содомию

Житель штат Миссури 66-летний Александр Коваленко признался в нескольких эпизодах сексуального насилия в отношении детей. Об этом «Славянскому Сакраменто» удалось узнать в суде штата.

Согласно документам суда, Александр Коваленко 1958 г. рождения заявил, что признает себя виновным в 8 случаях педофилии, причем данные преступления многодетным отцом были совершены в отношении нескольких детей.

Как сообщалось ранее, Коваленко является выходцем из России и отцом более 20 детей.

В общей сложности Коваленко Александр был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Следует отметить, что если бы Коваленко не признал свою вину, а продолжал защищать себя, пойдя на суд присяжных (jury trial), ему грозило бы от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Также из судебных документов следует, что ранее Коваленко уже расследовался за аналогичные преступления, однако обвинения с него были сняты, поскольку жертвы не обратились в полицию.

Как подчеркивала сторона обвинения, в религии Коваленко принято решать дела в кругу родственников и не вовлекать в семейные проблемы правоохранительные органы. По информации «Славянского Сакраменто» Коваленко долгие годы являлся прихожанином протестантской иммигрантской общины.

По данным прокуратуры, по меньшей мере шесть человек обвинили Коваленко в сексуальном насилии. В результате ему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над двумя детьми в округе Крисчен (штат Миссури) в период с 2017 по 2019 год.

Когда представители шерифа взялись за это дело, они опросили нескольких подростков и девушек, которые заявили, что Коваленко неоднократно подвергал их сексуальному насилию. Обвинения поступили не только из округа Крисчен, но и из штата Вашингтон. Кем потерпевшие приходятся Коваленко, не сообщается, однако, можно предположить, что они являются его родственниками, детьми или приемными детьми. Некоторые из жертв заявили, что у него была привычка ходить по дому в халате и намеренно демонстрировать девочкам свою наготу.

Ранее Коваленко не признавал себя виновным.

В июле 2021 г. «Славянский Сакраменто» сообщал о вердикте Сергею Коваленко, который, по некоторой информации, является родственником вышеуказанного Александра Коваленко. Напомним, что Сергей также проходил по делу о педофилии и получил пожизненное заключение.