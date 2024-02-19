Новая пара: Том Круз официально встречается с татаркой Эльсиной Хайровой, которая является дочерью Рината Хайрова, бывшего депутата Госсовета Республики Татарстан.

Том Круз, популярный американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, которому исполнился 61 год, официально заявил, что начал строить отношения с татаркой Эльсиной Хайровой.

Эльсина Хайрова – дочь Рината Хайрова, бывшего депутата Госсовета Республики Татарстан, депутата Государственной Думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по обороне.

Новая возлюбленная Тома Круза почти вдвое младше его – ей 36 лет, но она уже была замужем и у нее 2 детей от миллионера Дмитрия Цветкова; имеет британское гражданство.

Таблоиды, пристально следящие за голливудской звездой, сообщают, что последние недели Том Круз и Эльсина Хайрова проводят довольно много времени вместе и активно налаживают отношения, но совместных фотографий пока не делают, так как пока не желают афишировать личную жизнь.

Напомним, что почти 12 лет назад четырехкратный номинант на премию «Оскар» развелся с актрисой Кэти Холмс, с которой и них есть общая дочь Сури Круз, и с тех пор сохраняет статус холостяка.

Стоит отметить, что украинские СМИ обвиняют семью Хайровых в поддержке агрессии против Украины. В частности, “Обозреватель” опубликовал материал о спонсорской помощи Рината и Эльсиной, где утверждается, что отец и дочь отмечены благодарностью за помощь жителям ДНР и воинским формированиям Донбасса.