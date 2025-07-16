Дональд Трамп подписал закон HALT Fentanyl Act, который навсегда классифицирует производные фентанила как вещества первой категории согласно Закону о контролируемых наркотиках. Новый закон усиливает уголовную ответственность за распространение фентанилоподобных веществ и делает временные меры, введённые в 2018 году, постоянными.

На церемонии подписания присутствовали семьи, потерявшие близких из-за передозировки фентанилом. Трамп заявил, что этот закон «наносит ещё одно поражение жестоким наркоторговцам и картелям» и является частью масштабных усилий администрации по борьбе с иностранными наркокартелями, разрушающими американские сообщества.

В мероприятии приняли участие пострадавшие от эпидемии фентанила. Грег Суон, потерявший сына, поблагодарил Трампа за действия по усилению контроля на границе и добавил, что благодаря его политике «мы стали безопаснее». Анн Фунднер, также потерявшая сына, отметила, что за последние четыре года фентанил стал главной причиной смерти среди американцев от 15 до 48 лет. По её словам, семьи, пережившие утрату, чувствовали себя забытыми, но теперь «почувствовали поддержку». Джеки Сигел, потерявшая дочь и сестру, заявила, что для её семьи участие в подписании закона стало большой честью.

Подписание закона стало очередным шагом администрации Трампа в борьбе с наркотической эпидемией, охватившей страну.