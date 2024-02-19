Байден рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за смерти Навального

Президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России в связи со смертью лидера российской оппозиции, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден вновь заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального.

«Факт остается фактом: Путин несет ответственность», – заявил Байден журналистам в Рехобот-Бич (штат Делавэр).

«Независимо от того, отдавал он приказ или нет, он несет ответственность за обстоятельства, в которые он поместил этого человека. И это отражение того, кто он есть. С этим нельзя мириться», – добавил Байден.

На фоне международного возмущения президент заявил в понедельник, что рассматривает возможность дополнительных санкций против России в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального.

«У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций», – сказал Байден позднее.

«Я уже говорил, что будет цена, которую придется заплатить, – отметил президент. – Он уже платит цену. На русских уже наложены санкции и введен целый ряд других мер».

О смерти Навального сообщили в пятницу российские пенитенциарные органы. В сообщении говорилось, что диссидент «почувствовал себя плохо» после прогулки, «практически сразу потеряв сознание».

Комментируя смерть Навального, Байден подчеркнул угрозу, исходящую от России, и призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование Украины.

Однако Байден признал, что не уверен, побудит ли смерть Навального республиканцев в Палате представителей провести голосование по выделению дополнительной помощи Украине.

«Я надеюсь на это, но не уверен, что что-то изменит их мнение», – сказал он, добавив, что республиканцы «совершают большую ошибку, не реагируя на это».

Тем не менее, Байден сообщил, что в понедельник он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я разговаривал с Зеленским… чтобы дать ему понять, что я уверен, что мы получим эти деньги, чтобы удержать страну от захвата Россией», – сказал Байден.

Президент также подчеркнул важность НАТО для безопасности Америки.

«НАТО имеет критически важное значение для нашего выживания, – сказал он. – Пока есть НАТО, у нас есть союзники – союзники, которые уверены в себе и защищают нас».

«Поэтому идея оставить Украину, идея позволить НАТО расколоться полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки и противоречит тому слову, которое мы дали еще при [президенте Дуайте] Эйзенхауэре», – сказал Байден.

Байден также подверг резкой критике республиканцев в Конгрессе, которые не одобрили закон об иностранной помощи, включающий дополнительную военную помощь Украине.

«То, как они уклоняются от реагирования на угрозу со стороны России, как они уклоняются от НАТО, как они уклоняются от выполнения наших обязательств – просто шокирует, – сказал президент. – Я имею в виду, что они обезумели. Никогда не видел ничего подобного».