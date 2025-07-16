Правительство Трампа планирует уничтожить почти 500 тонн продовольствия экстренного запаса, предназначавшегося для помощи детям в Афганистане и Пакистане, сообщает People.com. Эти высокоэнергетические печенья, купленные USAID при администрации Байдена, находились на складе в Дубае и должны были быть утилизированы, несмотря на то что могли накормить 1,5 млн детей в течение недели. Стоимость уничтожения оценивается в $130 000.

Согласно Reuters, из более чем 1100 тонн запасов истек срок годности у 496 тонн — их уничтожение или вывоз на свалку также обойдётся бюджету в $100 000 . Остальное (622 тонны) удалось перенаправить в гуманитарные миссии в Сирию, Бангладеш и Мьянму до их порчи, передает Reuters.

Критики отмечают, что правительство, стремясь сократить мировую помощь и добиться эффективности, жертвует жизненно важной продовольственной поддержкой. Представители ООН, гуманитарных фондов и члены Конгресса назвали уничтожение пищи «неэффективностью», «растратой средств налогоплательщиков» и возможным ударом по безопасности.