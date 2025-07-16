Американец с семьёй переехал в Россию и вступил в армию: «Здесь уважают наши ценности»

Американец Дерек Хаффман, отец троих дочерей, принял решение покинуть США и вместе с семьей эмигрировал в Россию. Причиной переезда, по словам супругов, стали идеологические изменения в американском обществе, в частности, “повсеместное продвижение ЛГБТ-повестки”, от которой родители хотели оградить своих детей.

Сначала в 2022 году семья переехала из Аризоны в более консервативный Техас, однако, как отмечает Хаффман, вскоре поняли, что и там им «нечего ждать». Переломным моментом стал разговор одной из дочерей с одноклассницей, которая призналась в нетрадиционной ориентации. Это заставило родителей всерьёз задуматься о будущем за пределами США.

В мае 2023 года Хаффманы впервые посетили Москву. По словам главы семьи, именно эта поездка изменила всё: “Россия оказалась чище, безопаснее и организованнее, чем они ожидали”, а главное — они “почувствовали уважение к своим традиционным семейным ценностям”. Весной 2025 года семья окончательно переехала в подмосковную Истру.

Жена Дерека, преподаватель английского языка, планирует работать в местной школе. Сам он подписал контракт с Вооружёнными силами России и подал документы на получение гражданства. По словам Хаффмана, служба в армии — это способ доказать свою лояльность и стремление к интеграции в российское общество.

Семья активно делится своей историей через видеоблог HuffmanTime, рассказывая о повседневной жизни, вызовах и адаптации в новой стране. Недавно Диана Хаффман опубликовала откровенный выпуск о личных переживаниях и трудностях, связанных с разлукой с мужем, борьбой с алкоголизмом и воспитанием детей в новой среде. Тем не менее, супруги уверены: переезд в Россию стал важным и осознанным шагом к будущему, в котором они чувствуют себя в безопасности и дома.