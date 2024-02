Историческое количество украинцев запросило убежище в США

Большинство украинцев, прибывающих по временному защищенному статусу в США, пытаются осесть в Калифорнии.

Почти два года продолжающаяся война в Украине стала причиной непрерывного миграционного потока украинских беженцев в разные страны мира, в том числе США. Обычно в США украинские мигранты приезжают, в зависимости от личных обстоятельств, по разным программам – от политического убежища до U4U и временного защищенного статуса (Temporary protected status, TPS).

Летом 2023 года крупные общественные организации Church World Service Lutheran Immigration and Refugee Service, Razom for Ukraine, TPS-DED Administrative Advocacy Coalition, U.S. Committee for Refugees and Immigrants, Ukraine Immigration Task Force, обратились к американскому президенту Джо Байден и секретарю Департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с просьбой продлить временный защищенный статус для беженцев из Украины на 18 месяцев.

В результате, TPS был продлен с 20 октября 2023 года до 19 апреля 2025 года, это позволяет примерно 166 700 украинцам законно находится в США, а также автоматически продлевает их разрешения на работу и защищает от депортации.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) сообщают, что при обращении за политическим убежищем в Америке украинские беженцы предпочитают селиться в Нью-Йорке, Иллинойсе и одном из самых солнечных мест страны — в Калифорнии.

В целом, с марта 2022 года до конца прошлого года в США попросили убежища 200 429 украинцев, что является абсолютным историческим рекордом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

