Демографические данные выходцев из бывших республик СССР в США по состоянию на 2023 год.

По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2021 году, у нас появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве этнических групп из бывшего СССР и ныне проживающих на территории США.

Подобные исследования проходят под управлением бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает информацию о национальной демографии и экономике.

Перепись населения США федерального масштаба проходит каждые 10 лет, но в каждом из округов могут проходить дополнительные исследования, которые также учитываются в отдельных статистических данных.

При сборе данных указывается информация, которую сообщают сами респонденты. Подтверждением слов и заявлений участников бюро переписи населения США не занимается.

Благодаря работе Бюро переписи населения можно узнать, сколько всего в США проживает выходцев с постсоветского пространства, относящих себя к определенным этническим группам без смешения с другими:

Азербайджанцы: 10 321

Армяне: 360 166

Белорусы: 49 545

Грузины: 21 863

Казахи: 12 877

Киргизы: 7 036

Латвийцы: 35 853

Литовцы: 174 487

Молдаване: 31 458

Русские: 984 177

Туркмены: 1 452

Украинцы: 476 106

Узбеки: 30 716

Важно отметить, что в этой статистике указываются люди, принадлежащие к этническим группам с постсоветского пространства, но совсем необязательно, что они эмигрировали в США из регионов бывшего СССР. До переезда в Америку некоторые из них могли проживать в других странах мира.

Стоит отметить, что статистика не отображает данные тех народов, которые иммигрировали, например, из России или родились в США в русскоязычных семьях, но этнически относящихся к башкирам, чукчам или другим малым народам, но они могли отнести себя к группе “Русские”.

При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 20% от оглашенных цифр.

Бюро переписи населения США дополнительно публикует информацию о людях, которые относят себя к комбинированным этническим категориям (комбинированная категория это семьи, где мама, например, еврейка, а папа – грузин):

Азербайджанцы: 12 525

Армяне: 519 001

Белорусы: 67 599

Грузины: 25 726

Казахи: 19 080

Киргизы: 8 785

Латвийцы: 92 944

Литовцы: 711 089

Молдаване: 35 423

Русские: 2 412 131

Туркмены: 3 270

Украинцы: 953 509

Узбеки: 53 375

Отдельно указываются смешанные татары, которых на территории США насчитывается 5 262 человек.

Если посчитать всех жителей Соединённых Штатов Америки, которые относят себя к смешанным категориям, тогда получается цифра в 4 901932 человек. Всего в США проживает 132 046 363 европейцев, относящих себя к комбинированным категориям.

Стоит учесть тот факт, что никакая статистика не регистрирует выходцев с постсоветского пространства, проживающих сегодня в Америке без какого-либо статуса или документов. Можно лишь предполагать, что их несколько десятков тысяч. Эти люди могут находиться в подвешенном состоянии, у них, вероятно, уже есть предписание о депортации. Есть в Америке и такие люди, которые живут на правах туристов или студентов годами.

Помимо этого, в США есть люди, которые остались без необходимой документации по тем или иным причинам и пытаются избежать общения с властями.

Нужно иметь в виду, что эта статистика была собрана благодаря опросу, в котором не всегда все могут участвовать – и вы сами знаете как это бывает: например, к вам могли прийти домой в рабочее время, когда вы были в офисе.

К сожалению, нужно признать, что из-за не всегда приятного опыта общения с властями на родине многие выходцы из советских стран не всегда готовы общаться с госорганами без необходимых на то причин. Поэтому смело можно предположить, что данная статистика имеет погрешность в несколько десятков процентов.

Некоторые СМИ, которые решаются освещать статистические данные по проживающим в США заявляют, что в стране проживает порядка 12 миллионов нелегальных иммигрантов, но сколько из них жителей постсоветских стран – сказать чрезвычайно сложно. Предполагаемая цифра может доходить до 500 000 человек.

Где селятся иммигранты из постсоветского пространства?

Дополнительно хотелось бы отметить те штаты, в которых чаще всего обосновываются выходцы из стран бывшего СССР.

Лидирующую строчку, как обычно, занимает Нью-Йорк. Причем сам город, а не штат. На втором месте – Калифорния, хотя в последнее время наши люди массово переезжают из Золотого штата в Техас, Южную и Северную Каролину. На третьем месте – штат Иллинойс. За ним в рейтинге – Пенсильвания и Массачусетс. Еще наши иммигранты очень любят тёплую и влажную Флориду. Также популярны для наших иммигрантов столица Вашингтон и штат Мэриленд.

После того, как началась война в Украине в 2014 году, ряды украинцев в Америке явно расширились – только система предоставления жилья в аренду Airbnb безвозмездно дала приют 100 тысячам временно прибывшим на территорию США, хотя фактически в страну въехало несколько сотен тысяч украинцев. Жители Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сакраменто принимали и продолжают принимать активное участие в поддержке переселенцев, которые проходят границу через мексиканскую Тихуану.

Прежде, чем озвучивать демографические цифры относительно наших иммигрантов, нужно взять во внимание и привычную скромность наших людей. Тем боле, как известно, некоторые иммиграционные адвокаты рекомендуют своим клиентам не рассказывать посторонним о своём иммиграционном статусе и быть осторожными с высказываниями на публике.

Известно, что больше 60% арестов нелегалов в США происходит после анонимного телефонного звонка из управления по осуществлению таможенных иммиграционных законов. Именно из-за этого есть те, кто очень настороженно относится к общению с теми или иными организациями.

В целом, глядя на статистику Бюро переписи населения США, можно констатировать, что количество граждан, приезжающих из стран постсоветского пространства, только растёт, а россияне лидируют по количеству мигрантов, которые заехали на территорию США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship