Американец хранил в гараже ядерную ракету времен Холодной войны 

В гараже жителя Бельвью обнаружена ракета времен Холодной войны.

В последний день января в департамент полиции города Бельвью, Вашингтон, поступило крайне необычный звонок: им позвонили из Национального музея Военно-воздушных сил США в Дейтоне, Огайо, чтобы сообщить о полученном предложении от жителя Бельвью, который выразил желание передать музею военную ракету в дар.

В четверг полиция отреагировала на сообщение – члены сапёрного отряда прибыли к гаражу, где находился предполагаемый “дар”, чтобы осмотреть объект. Им оказалась ржавеющая неуправляемая ракета класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie или просто “Джинни”, которая находилась на вооружении ВВС в период Холодной войны, но она оказалась без ядерной боевой части и ракетного топлива, поэтому не представляла опасности взрыва, по сути была артефактом.

После осмотра находки полицейские не стали забирать ракету, теперь ее владелец планирует отреставрировать “Джинни” и передать в музей.

Несмотря на ограниченную дальность стрельбы, всего 9,5 км, и отсутствие системы управления, ракета отличалась повышенными надёжностью и простотой в эксплуатации и оставалась на вооружении ВВС США до 1982 года, пока не были выведены из боевого состава самолеты, способные её применять.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship