Сколько выходцев с постсоветского пространства проживает сегодня в Большом Сакраменто?
По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2022 году, у “Славянского Сакраменто” появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве некоторых этнических групп из бывшего СССР, ныне проживающих в столице штата Калифорния и его окрестностях города – Большого Сакраменто.
Подобные исследования проходят под управлением Бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает и обрабатывает информацию о национальной демографии и экономике.
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Основная перепись населения США на федеральном уровне проходит каждые 10 лет, кроме того, постоянно проводится сбор данных, «демографические обзоры», в интересах различных федеральных и местных органов власти по таким темам, как занятость, преступления, здоровье, расходы на потребление и жильё.
При сборе метаданных указывается информация, которую сообщают сами респонденты диаспоры. Подтверждением слов и заявлений участников Бюро переписи населения США не занимается. В этот раз журналисты “Славянского Сакраменто” собрали данные с 7 округов Северной Калифорнии, которые принято считать “Большим Сакраменто”:
|Сакраменто
|Плейсер
|Йоло
|Эль-Дорадо
|Невада
|Юба
|Саттер
|ИТОГО
|Население
|1 584 169
|406 608
|217 141
|191 713
|102 322
|81 705
|99 101
|2 682 759
|Армяне
|5 423
|841
|288
|250
|129
|60
|91
|7 082
|Латыши
|229
|113
|56
|42
|48
|28
|0
|516
|Латыши
|1 607
|825
|131
|194
|98
|32
|8
|2 895
|Русские
|19 269
|4 240
|3 777
|1 794
|1 163
|734
|182
|31 159
|Украинцы
|27 159
|2 662
|981
|525
|287
|70
|85
|31 769
|Эстонцы
|234
|10
|56
|114
|5
|32
|0
|451
Любопытный факт – 326 человек в округе Сакраменто назвали себя гражданами СССР, не относя себя ни к одному из ныне самостоятельно существующих после распада Союза государств.
В сравнении с результатами предыдущего опроса населения, проведенного в 2010 г., количество выходцев из Украины в округе Сакраменто увеличилось примерно на 6 тыс. человек и составило 27 159, в то время как, количество россиян осталось практически на прежнем уровне – 19 269 человек. Одновременно с этим, в Большом Сакраменто, куда входят 7 округов (Сакраменто, Плейсер, Йоло, Эль-Дорадо, Невада, Юба, Саттер) количество россиян и украинцев распределилось практически поровну: 31 159 жителей региона отнесли себя к русским и 31 769 человек, соответственно, считают себя украинцами.
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Вы, вероятно, спросите “а где же азербайджанцы, беларусы, грузины, казахи, киргизы, таджики и туркмены? – в данных Census перечисленные национальности не выделены в отдельные группы. Вероятно, статисты федерального агентства отнесли их к категории “Другие группы” или “Не относящиеся к той или иной категории/незаявленные”.
При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 2% от оглашенных цифр.
Традиционно, город Сакраменто и соседние округа достаточно радушно принимают новых иммигрантов из стран бывшего СССР, огромная часть которых может не участвовать социологических опросах по различным причинам, в том числе из-за страха, что их миграционный статус может препятствовать участию в переписи населения или что их данные будут переданы в миграционную службу.
Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
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