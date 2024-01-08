Сколько выходцев с постсоветского пространства проживает сегодня в Большом Сакраменто?

По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2022 году, у “Славянского Сакраменто” появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве некоторых этнических групп из бывшего СССР, ныне проживающих в столице штата Калифорния и его окрестностях города – Большого Сакраменто.

Подобные исследования проходят под управлением Бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает и обрабатывает информацию о национальной демографии и экономике.

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Основная перепись населения США на федеральном уровне проходит каждые 10 лет, кроме того, постоянно проводится сбор данных, «демографические обзоры», в интересах различных федеральных и местных органов власти по таким темам, как занятость, преступления, здоровье, расходы на потребление и жильё.

При сборе метаданных указывается информация, которую сообщают сами респонденты диаспоры. Подтверждением слов и заявлений участников Бюро переписи населения США не занимается. В этот раз журналисты “Славянского Сакраменто” собрали данные с 7 округов Северной Калифорнии, которые принято считать “Большим Сакраменто”:

Сакраменто Плейсер Йоло Эль-Дорадо Невада Юба Саттер ИТОГО Население 1 584 169 406 608 217 141 191 713 102 322 81 705 99 101 2 682 759 Армяне 5 423 841 288 250 129 60 91 7 082 Латыши 229 113 56 42 48 28 0 516 Латыши 1 607 825 131 194 98 32 8 2 895 Русские 19 269 4 240 3 777 1 794 1 163 734 182 31 159 Украинцы 27 159 2 662 981 525 287 70 85 31 769 Эстонцы 234 10 56 114 5 32 0 451

Любопытный факт – 326 человек в округе Сакраменто назвали себя гражданами СССР, не относя себя ни к одному из ныне самостоятельно существующих после распада Союза государств.

В сравнении с результатами предыдущего опроса населения, проведенного в 2010 г., количество выходцев из Украины в округе Сакраменто увеличилось примерно на 6 тыс. человек и составило 27 159, в то время как, количество россиян осталось практически на прежнем уровне – 19 269 человек. Одновременно с этим, в Большом Сакраменто, куда входят 7 округов (Сакраменто, Плейсер, Йоло, Эль-Дорадо, Невада, Юба, Саттер) количество россиян и украинцев распределилось практически поровну: 31 159 жителей региона отнесли себя к русским и 31 769 человек, соответственно, считают себя украинцами.

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Вы, вероятно, спросите “а где же азербайджанцы, беларусы, грузины, казахи, киргизы, таджики и туркмены? – в данных Census перечисленные национальности не выделены в отдельные группы. Вероятно, статисты федерального агентства отнесли их к категории “Другие группы” или “Не относящиеся к той или иной категории/незаявленные”.



При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 2% от оглашенных цифр.

Традиционно, город Сакраменто и соседние округа достаточно радушно принимают новых иммигрантов из стран бывшего СССР, огромная часть которых может не участвовать социологических опросах по различным причинам, в том числе из-за страха, что их миграционный статус может препятствовать участию в переписи населения или что их данные будут переданы в миграционную службу.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship