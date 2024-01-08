Сколько выходцев с постсоветского пространства проживает сегодня в Большом Сакраменто?

По данным американского Бюро переписи населения (Census Bureau), которое проводило исследования последний раз в 2022 году, у “Славянского Сакраменто” появилась возможность с большей вероятностью заявить о количестве некоторых этнических групп из бывшего СССР, ныне проживающих в столице штата Калифорния и его окрестностях города – Большого Сакраменто.

Подобные исследования проходят под управлением Бюро переписи населения США (Census Bureau), на которое возложена ответственность организации и проведения учёта населения Америки. Агентство также собирает и обрабатывает информацию о национальной демографии и экономике.

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Основная перепись населения США на федеральном уровне проходит каждые 10 лет, кроме того, постоянно проводится сбор данных, «демографические обзоры», в интересах различных федеральных и местных органов власти по таким темам, как занятость, преступления, здоровье, расходы на потребление и жильё.

При сборе метаданных указывается информация, которую сообщают сами респонденты диаспоры. Подтверждением слов и заявлений участников Бюро переписи населения США не занимается. В этот раз журналисты “Славянского Сакраменто” собрали данные с 7 округов Северной Калифорнии, которые принято считать “Большим Сакраменто”:

СакраментоПлейсерЙолоЭль-ДорадоНевадаЮбаСаттерИТОГО
Население1 584 169406 608217 141191 713102 32281 70599 1012 682 759
Армяне5 42384128825012960917 082
Латыши229113564248280516
Латыши1 607825131194983282 895
Русские19 2694 2403 7771 7941 16373418231 159
Украинцы27 1592 662981525287708531 769
Эстонцы23410561145320451

Любопытный факт – 326 человек в округе Сакраменто назвали себя гражданами СССР, не относя себя ни к одному из ныне самостоятельно существующих после распада Союза государств.

В сравнении с результатами предыдущего опроса населения, проведенного в 2010 г., количество выходцев из Украины в округе Сакраменто увеличилось примерно на 6 тыс. человек и составило 27 159, в то время как, количество россиян осталось практически на прежнем уровне – 19 269 человек. Одновременно с этим, в Большом Сакраменто, куда входят 7 округов (Сакраменто, Плейсер, Йоло, Эль-Дорадо, Невада, Юба, Саттер) количество россиян и украинцев распределилось практически поровну: 31 159 жителей региона отнесли себя к русским и 31 769 человек, соответственно, считают себя украинцами.

Post-soviet popularion

Сколько в США россиян, украинцев, армян и других выходцев из постсоветского пространства

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Вы, вероятно, спросите “а где же азербайджанцы, беларусы, грузины, казахи, киргизы, таджики и туркмены? – в данных Census перечисленные национальности не выделены в отдельные группы. Вероятно, статисты федерального агентства отнесли их к категории “Другие группы” или “Не относящиеся к той или иной категории/незаявленные”.

При этом Census заявляет о возможной погрешности +/- 2% от оглашенных цифр.

Традиционно, город Сакраменто и соседние округа достаточно радушно принимают новых иммигрантов из стран бывшего СССР, огромная часть которых может не участвовать социологических опросах по различным причинам, в том числе из-за страха, что их миграционный статус может препятствовать участию в переписи населения или что их данные будут переданы в миграционную службу. 

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

California State LIbrary

Эта публикация полностью или частично поддержана за счет средств, предоставленных штатом Калифорния, находящихся в ведении Библиотеки штата Калифорния.

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