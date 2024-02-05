Би-Би-Си: как скандал с журналистами-расследователями влияет на имидж Украины в глазах западных партнеров.

За короткий промежуток времени украинские журналисты двух известных и не связанных между собой расследовательских проектов Bihus.info и “Наші гроші”, занимающихся борьбой с коррупцией, столкнулись, как они считают, с давлением на свою работу, что дало основания говорить о системном преследовании независимых СМИ в Украине.

Реакция Владимира Зеленский была очевидной: давление на журналистов недопустимо. Однако проблема заключается в том, что среди возможных причастных к этому давлению называют членов его команды, сообщает Би-Би-Си.

Ситуация может выйти боком для Украины, которая пытается демонстрировать западным партнером свою приверженность демократически ценностям, рассчитывая на их поддержку. Тем не менее, в ее адрес периодически звучат упреки в несоответствии западным стандартам демократии.

Bihus.info делал расследование о бизнесе, который брат замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы ведет на оккупированных украинских территориях Украины; материалы о незадекларированном имуществе нескольких депутатов Верховной рады и др. “Наші гроші” специализируется на анализе госзакупок.

Инциденты

14 января несколько людей в военной форме пришли к квартире редактора проекта “Наші гроші” Юрия Никонова, его материалы, касающиеся злоупотреблений при закупках продуктов питания для украинской армии, как считается, стали одной из причин отставки министра обороны Алексея Резникова. Люди барабанили в дверь квартиры, требовали “идти на фронт” и обклеили дверь квартиры Николова бумажками с надписями “Предатель”, “Провокатор”, “Иди служить в армию”. Видео, запечатлевшее приход незнакомце, распространилось в анонимных телеграмм-каналах.

Чуть позднее, 16 января YouTube-канал «Народна правда» разместил видео «Обратная сторона Bihus.info: нюхнули фена, закинулись MDMA, курнули травы и погнали расследовать»; звучит запись телефонных разговоров между сотрудниками редакции Bihus.info, в которых они обсуждали между покупку нелегальных веществ.

Журналисты из обоих проектов считают, что пока оснований утверждать, что эти инциденты связаны между собой, но они направлены на дискредитацию расследовательских проектов.

Реакция журналистов

Коллеги по цеху поддержали пострадавших журналистов, они заявили о системном давлении на них, а некоторые сравнили ситуацию с периодом правления В.Януковича, когда процветали прослушивания, слежки, угрозы и даже убийства журналистов. Они уверены, что давление на журналистов-расследователей, особенно в случае с сотрудниками Bihus.info, было бы невозможным без участия украинских правоохранительных органов.

“Это в Украине происходит циклично. Каждые десять лет власть начинает быть недовольной тем, что делают журналисты. Это может привести к очень плохим последствиям,” — заявила глава офиса «Голоса Америки» в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе в эфире Радио NV.

В эфире Радио NV Юрий Николов сказал, что “любой скандал, который дает критикам Киева доказательства тезиса о том, что в Украине уничтожают свободную прессу, что объектами давления становятся борцы с коррупцией, прямо или косвенно играет на руку Москве”

Комитет по вопросам свободы слова и комитет гуманитарной политики украинского парламента осудили давление на независимых журналистов и призвали правоохранительные органы провести всеобъемлющее расследование инцидентов.