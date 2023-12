Количество преступлений на почве ненависти в Калифорнии выросло на 33%

Опубликован первый ежегодный доклад о состоянии инцидентов на почве ненависти в Калифорнии. Согласно отчету, в период с 2020 по 2021 год количество преступлений на почве ненависти, о которых было сообщено правоохранительным органам Калифорнии, выросло почти на 33%.

Калифорнийская комиссия по состоянию ненависти (The California Commission on the State of Hate) опубликовала свой первый годовой отчет, в котором описывается ее работа по изучению и борьбе с проявлениями ненависти в штате.

Почему это важно и для иммигрантов со всего постсоветского пространства? – Потому что с продлением ненависти и дискриминацией сталкиваются очень много людей, начиная от оскорблений в адрес определенных национальностей заканчивая драками и даже призывами уничтожать отдельные категории людей.

Создание Комиссии – одно из нескольких крупных инициатив, выдвинутых Калифорнией в ответ на рост числа преступлений на почве ненависти в штате, которое в последние годы достигло самого высокого уровня с 2001 года.

Чтобы разобраться проблемах и найти решения, Комиссия полагается на два источника информации: эмпирические исследования и вклад сообщества. Поэтому важным моментом остается информация от населения о всех случаях ненависти, с которыми вы столкнулись лично или стали свидетелями. Актом ненависти может быть как словесное оскорбление на основании вашего внешнего вида, вероисповедания или отсутствия оного, образа жизни, сексуальной ориентации и т.п., так и прямые угрозы жизни.

Поэтому для более точной статистики и, соответственно, получения помощи и консультации, необходимо сообщать обо всех случаях ненависти, не стоит ожидать жестоких действий в свой адрес, чтобы попасть в официальный отчет.

Например, в связи с войной в Украине, некоторые русскоязычные жители стали чаще слышать в свой адрес оскорбления или даже угрозы, нередко это происходит внутри сообщества славянских иммигрантов. Примерно с аналогичным поведением могут сталкиваться иммигранты из азиатских республик бывшего СССР, исповедующие ислам. Стоит ли говорить о нетрадиционной сексуальной идентичности, которая вызывает немедленную негативную реакцию как внутри семьи, так и среди друзей, коллег и пр.? Возможно, вы удивитесь, но это тоже проявление актов ненависти.

Один из способов сообщить о случае ненависти – оставить сообщение или позвонить (это ресурс неэкстренной помощи), вы можете оставить анонимное сообщение, можете также получить психологическую и юридическую помощь. Если вам грозит непосредственная опасность – звоните 911.

По данным Министерства юстиции Калифорнии, количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти находится на 10-летнем максимуме, причем большая часть роста приходится на последние несколько лет. По всей стране 53% взрослых в США сообщили, что подвергались преследованиям в Интернете, а 32% этих взрослых сообщили, что преследования были вызваны их сексуальной ориентацией, религией, расой или этнической принадлежностью, гендерной идентичностью или инвалидностью.

Stop AAPI Коалиция ненависти, которая является ведущим в стране агрегатором сообщений о преступлениях и некриминальных инцидентах на почве ненависти, направленных против сообщества жителей азиатско-американских и тихоокеанских островов (AAPI), задокументировала 11 467 преступлений и инцидентов на почве ненависти по всей стране с марта 2020 года по март 2022.

Трансгендеры и небинарные люди исторически сталкивались с высоким уровнем насилия, но в последнее время насилие и риторика, по-видимому, усиливаются. Правозащитные группы объявили 2021 год самым смертоносным годом насилия в отношении трансгендеров в Соединенных Штатах, особенно в отношении цветных трансгендерных женщин. Одновременно законодатели штатов по всей стране внесли сотни законопроектов, ограничивающих права трансгендеров, в том числе в Калифорнии.

Ненависть продолжает атаковать и чернокожее сообщество. В 2021 году в Калифорнии, хотя только 6% населения Калифорнии составляли чернокожие, преступления на почве ненависти против чернокожих составляли 29% всех преступлений на почве ненависти, о которых сообщалось в правоохранительные органы.

Полученные официальные данные вызывают серьезное беспокойство; а сколько случаев нигде не задокументировано?

Комиссия стремится отслеживать тенденции активности ненависти в штате, участвовать в исследованиях, повышать осведомленность о состоянии ненависти посредством общественных форумов и других информационно-просветительских усилий, а также давать советы местным органам власти, губернатору, законодательному органу и сообществам о том, как бороться с ненавистью, предотвращать и реагировать на проявления ненависти.

Работа Комиссии основывается на многолетних усилиях многочисленных государственных и общественных партнеров по борьбе с ненавистью и другими формами дискриминации. При поддержке сотрудников Калифорнийского департамента гражданских прав (CRD) Комиссия стремится предоставить рекомендации по укреплению и развитию существующих инициатив по борьбе с ненавистью по всей Калифорнии, выступая в качестве важнейшего центра для поддержки множества подходов штата.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com