Украинские военные обстреляли российский Белгород

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Центр Белгорода подвергся массированному обстрелу. Погибли 22 человека, еще 111 человек, утверждает МЧС России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один из снарядов попал в жилой сектор Белгорода. По данным телеграм-канала Baza, один из снарядов в Белгороде упал на каток, который находится на Соборной площади. Сотрудники полиции перекрыли центр города – все машины отправляли в объезд.

По данным канала “Пепел”, в районе Центрального парка в результате удара возник пожар, горели автомобили. В универмаге “Белгород” выбило стекла, одна из ракет попала в корпус БГТУ имени Шухова. По предварительным данным, в результате обстрела в Белгороде повреждено около 40 гражданских объектов.

Губернатор Гладков призвал жителей города спуститься в укрытие, так как опасность сохраняется. Однако, как пишет “Пепел”, белгородцы публиковали фотографии закрытых на ключ или на замок укрытий.

Глава Белгородской области обвинил в обстрелах ВСУ. “РБК-Украина” со ссылкой на источники сообщает, что удар “по военным объектам” в Белгороде нанесли украинские “силы безопасности и обороны” в ответ на обстрелы Украины. “Это совместные меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей”, – отметили источники издания.

По данным источников “Украинской правды”, силы обороны отработали по российским военным объектам в Белгородской области, однако из-за “непрофессиональных действий российской ПВО обломки упали в центре города”. После этого местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.

Официально в Украине не комментировали обстрел Белгорода.

Минобороны России утверждает, что украинские военные предприняли “попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства”, большая часть ракет и снарядов была перехвачена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство, убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

29 декабря российская армия нанесла самый массированный удар по Украине с начала войны. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские военные запустили 158 ракет и беспилотников; было сбито 27 “Шахедов” и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Погибли 39 человек, еще более 160 пострадали.

Представитель России в ООН Василий Небензя после этого заявил, что если бы украинцы не сбивали российские ракеты и дроны, то и жертв бы не было, пострадали бы только инфраструктурные объекты.

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