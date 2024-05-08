Останнім часом все більше зʼявляється інформація щодо розміщення Росією ядерної протисупутникової зброї у космосі. Ось головний висновок:

Попередження США щодо російської протисупутникової зброї: високопоставлений чиновник із оборони США каже, що Росія розробляє ядерну зброю, призначену для знищення супутників.

Чому це важливо? Невибіркова загроза: цей пристрій не розрізняє військові, цивільні чи комерційні супутники.

Глобальний вплив: вибух у космосі спричинить значну шкоду супутникам, критичним для зв’язку, навігації (GPS) тощо. Будь-яка ядерна протисупутникова система, як і загалом будь-яка ядерна зброя, заборонена в космосі. Це регулює Договір про космос від 1967 року, який підписали понад 130 країн. Росія, США та Велика Британія — держави-депозитарії цього документа.

Але чи можна очікувати від країни-агресора виконання будь-яких міжнародних зобовʼязань? На жаль, дедалі більше людей мають можливість переконатися у руйнівному векторі, який обрала російська влада. Розміщення зброї в космосі напевно є ще одним фактором для визнання Росії як держави-терориста.

Леся Шевченко, SlavicSac.com