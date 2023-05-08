CA vs Hate: почему программа губернатора Ньюсома важна для иммигрантов с постсоветского пространства

На фото: Бамби Сальседо, президент и главный исполнительный директор TransLatin@ Coalition и заместитель председателя Калифорнийской комиссии по борьбе с ненавистью, Дженнифер Сибель Ньюсом, первый партнер, Аль Мурацучи, член Ассамблеи

Четвертого мая перед зданием Капитолия в Сакраменто в ответ на рост числа преступлений на почве ненависти состоялся официальный запуск программы губернатора Ca vs Hate, которая представляет из себя консолидированный ресурс помощи: открыта горячая линия на 200 языках, запущен веб-сайт на 15 языках, который предоставляет жертвам и свидетелям актов ненависти возможность безопасного и анонимного сообщения.

“Здесь, в Калифорнии, мы посылаем недвусмысленный сигнал о том, что ненависть недопустима, — сказал губернатор Ньюсом. “Мы твердо выступаем за Калифорнию для всех, и важно, чтобы мы привлекали виновных к ответственности за их действия и предоставляли ресурсы тем лицам, которые стали жертвами преступлений на почве ненависти. Теперь у калифорнийцев есть еще один инструмент, позволяющий не только вершить правосудие, но и предоставить людям доступ к дополнительным ресурсам, которые помогут залечить затянувшиеся раны, оставшиеся после совершения такого ужасного преступления.”

Новая программа губернатора запущена при непосредственном участии Департамента гражданских прав Калифорнии, директор которого Кевин Киш подчеркнул, что “Калифорния сильна благодаря нашему разнообразию, но насилие на почве ненависти остается постоянной и растущей угрозой.”

Почему была запущена Ca vs Hate?

Программа CA vs Hate является прямым ответом на рост числа зарегистрированных преступлений на почве ненависти в Калифорнии, которые в последние годы достигли самого высокого уровня с 2001 года, подскочив почти на 33% с 2020 по 2021 год.

Однако о большей части преступлений и инцидентов на почве ненависти не сообщается в правоохранительные органы, и приведенная статистика не отражает реальную ситуацию.

“Ужасно, что число преступлений на почве ненависти растет, поэтому давайте проясним: мы поддерживаем наши разнообразные сообщества и стремимся к тому, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были услышаны. Здесь нет места фанатизму и разжигаемому ненавистью насилию,” – сказала Дженнифер Сибел Ньюсом на запуске программы 4 мая.

Программа губернатора призвана помочь отдельным лицам и сообществам, ставшим объектами ненависти, включая американцев азиатского происхождения, латиноамериканцев, чернокожих американцев, представителей ЛГБТК+, религиозные меньшинства, пожилых людей, инвалидов, иммигрантов и другие, наиболее уязвимые группы населения Калифорнии.

“Я призываю всех калифорнийцев знать свои права и пользоваться этими важными ресурсами,” – заявил Кевин Киш.

Почему Ca vs Hate касается иммигрантов с постсоветского пространства?

Новая программа губернатора имеет непосредственное отношение к иммигрантам с постсоветского пространства, потому что мы тоже сталкиваемся с инцидентами на почве ненависти. Нередко с таким явлением славянские иммигранты сталкиваются внутри своего сообщества, конгрегации или даже внутри своей семьи.

Тем не менее, не все понимают и знают, что это такое – инцидент или преступление на почве ненависти, как его распознавать, пресекать и, что не менее важно, как жить жертвам таких инцидентов.

Инцидент на почве ненависти — это враждебное/агрессивное выражение или действие, которое может быть мотивировано предубеждением против фактической или предполагаемой личности другого человека.

Существует два основных вида инцидентов на почве ненависти: 1) акты ненависти, которые не являются преступлениями, но нарушают законы о гражданских правах, и 2) акты ненависти, которые могут не нарушать закон, но тем не менее причиняют значительный вред сообществу.

Мотивами преступников могут быть различные дискриминационные предубеждения, включая предвзятость на основе расы, цвета кожи, инвалидности, религии, возраста, национального происхождения, сексуальной ориентации или пола, включая гендерную идентичность.

Некоторые примеры инцидентов ненависти могут включать: уничижительное обзывание (наверняка кто-то слышал в свой адрес или даже, возможно, выкрикивал сам недопустимое “черномазые” в адрес, например, чернокожих американцев, мексиканцев или иммигрантов из Ближнего Востока), издевательства, письма с ненавистью и отказ в обслуживании.

Иными словами, если вы, например, исповедуете ислам, носите соответствующие головные уборы и одежду и в ваш адрес кто-то скажет “террорист” или “шахид” – это инцидент на почве ненависти.

Или, язвительное “язычники” в адрес, например, православных или католиков; неприемлемое “жиды” в адрес иудеев – также пример инцидентов на почве ненависти, в данном случае на основе религии. Нанесении свастики на стены иудейских школ или синагог; намеки и подозрения, а иногда прямые высказанные, что вы “КГБ-ист”, “русский шпион” или “матрешка” в адрес русскоязычной девушки славянской наружности, подразумевая занятие проституцией; уничижительно-оскорбительные наименование определенных, иногда родственных этнических групп; или из-за незнания английского вас не обслужили, например, в кафе – это тоже примеры инцидентов на почве ненависти.

Оскорбления и унижения представителей ЛГБТК+ сообщества, потому что их внешний вид или поведение не соответствует чьему-то представлению – тоже пример инцидента на почве ненависти.

Дискриминация на рабочем месте или в предоставлении жилья (например, жилье предоставляется только семейным цисгендрным парам); взимание с мужчин и женщин разных цен за аналогичные услуги, например, стрижка; торговля людьми, включая использование принудительного труда (это может случиться с иммигрантами без документов), сексуальные домогательства и др. – это все случаи, которые находятся в плоскости инцидентов на почве ненависти.

Жертвами инцидентов и преступлений на почве ненависти могут быть как женщины, так и мужчины, как старики, так и студенты любых возрастов; люди с психологическими проблемами или ​​с ограниченными возможностями обучения, например, дислексики.

Иными словами, инциденты на почве ненависти не касаются только сообществ чернокожих американцев, американцев азиатского происхождения ил ЛГБТК+, они буквально могут коснуться каждого.

Инциденты на почве ненависти нередко влекут за собой преступления на почве ненависти. В соответствии с законодательством штата Калифорния, это преступное деяние, совершенное полностью или частично из-за одной или нескольких из следующих фактических или предполагаемых характеристик жертвы: инвалидность, пол, гендерная идентичность, национальность, расовая или этническая принадлежность, религия, сексуальная ориентация; или из-за ассоциации человека с человеком или группой с одной или несколькими из этих фактических или предполагаемых характеристик.

Примером преступления на почве ненависти в среде славянских иммигрантов является громкое убийство в 2019 году девушки-трансгендера, которое привело к изменениям в правовом поле штата Вашингтон.

Поэтому, если вы, ваши друзья, знакомые, родственники, коллеги сталкиваетесь с подобными действиями, описанными выше, то вы можете получить бесплатную разностороннюю помощь на Ca vs Hate.

Какие ресурсы помощи предлагает Ca vs Hate?

Все жертвы и свидетели инцидентов и преступлений на почве ненависти могут сообщить об этом по горячей линии, они имеют право на получение бесплатных услуг поддержки независимо от иммиграционного статуса.

Немаловажный факт – администрация штата позаботилась, чтобы эти услуги предлагались с учетом культурных особенностей и помогали людям определить последующие шаги после инцидента или преступления на почве ненависти.

Программа California vs Hate не связана с правоохранительными органами, и вы можете сообщить о происшествии анонимно и не бояться преследования со стороны обидчика.

Любая жертва или свидетель инцидента или преступления на почве ненависти в Калифорнии может сообщить об этом онлайн на 15 языках здесь и получить поддержку в любое время.

С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 можно позвонить на горячую линию и получить доступ к поддержке на более чем 200 языках:

833-8-NO-HATE

(833) 866-4283

Звонящие будут соединены с профессионалом, обученным культурно компетентному общению и практикам информирования о травмах.

В нерабочее время можно оставить голосовое сообщение или позвонить по номеру 211, чтобы сообщить о происшествии и обратиться за поддержкой.

! Если вы хотите сообщить о преступлении на почве ненависти или вам угрожает опасность, немедленно звоните по номеру 911.

На сайте Департамента гражданских прав Калифорнии представлена подробная информация о том, какую поддержку, включая услуги терапевта и материальную помощь, можно получить, если вам пришлось столкнуться с инцидентами или преступлениями на почве ненависти. Информация доступна на 15 языках, в числе которых пока нет русского или украинского языков.

Независимо от того, сообщаете ли вы об инциденте через Интернет или по телефону, с вами свяжется координатор, чтобы убедиться, что вы можете получить доступ к ресурсам и поддержке, включая юридические, финансовые, психиатрические и посреднические услуги.

Помимо обращения за помощью онлайн или по телефону можно также внести свой вклад, став партнером программы и помогая жертвам инцидентов или преступлений на почве ненависти, написав stophate@calcivilrights.ca.gov.

Почему необходимо сообщать об акте ненависти?

Чтобы остановить нормализацию ненависти в наших сообществах, сделать их более безопасными и обеспечить получение пострадавшими необходимой помощи.

Жертвой акта ненависти может стать любой, поэтому в интересах сообщества остановить рост насилия на почве ненависти, который пока остается как внешней, так и внутренней для сообщества иммигрантов с постсоветского пространства угрозой.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com