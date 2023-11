В Калифорнии будут бороться против ненависти

Департамент гражданских прав Калифорнии запускает шестую ежегодную неделю “Единство против ненависти” (United against Hate Week).

БЕРКЛИ – Калифорния продолжает оставаться в авангарде усилий по борьбе с ненавистью посредством гражданской активности, ведущих национальных инвестиций в местные программы по борьбе с ненавистью и создания первой в штате комиссии, которая занимается отслеживанием преступлений на почве ненависти и выработкой рекомендаций по политике.

Департамент гражданских прав Калифорнии в партнерстве с городом Беркли, Not In Our Town и LA vs Hate, сегодня, 13 ноября, присоединился к лидерам штата и сообществ для запуска шестой ежегодной Недели Объединившихся Против Ненависти (United against Hate Week, UAHW). Эта неделя является частью призыва к сообществам и гражданским инициативам помочь положить конец распространению ненависти и дискриминации. На протяжении всего проекта UAHW местные органы власти и общественные партнеры проведут по всей Калифорнии десятки мероприятий против ненависти — от поэтических вечеров до митингов и многого другого. Целью проекта UAHW, который пройдет с 12 по 18 ноября, является совместная работа по борьбе с ростом сообщений о ненависти на национальном уровне и в масштабах всего штата. В Калифорнии количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти в последние годы продолжало расти, достигнув самого высокого уровня с 2001 года, увеличившись более чем на 20% с 2021 по 2022 год.

“Поскольку в Калифорнии растет количество преступлений на почве ненависти, а различные взгляды стимулируют дебаты, которые иногда становятся враждебными, такие движения, как Неделя Объединившихся против ненависти становятся все более важными,” — сказал член Ассамблеи Фил Тинг, председатель бюджетного комитета Ассамблеи.

“Я надеюсь, что, информируя о некоммерческих услугах, доступных жертвам, или о других ресурсах, таких как горячая линия Департамента гражданских прав по сообщениям о преступлениях на почве ненависти, мы сможем распространить информацию о том, что ненависть – это ненормально и что существует поддержка для тех, кто в ней нуждается.”

Ключевым компонентом инициатив штата по борьбе с ненавистью является недавний запуск CA vs Hate, новой многоязычной горя чей линии и сети ресурсов по всему штату, которая обеспечивает безопасную и анонимную возможность сообщения жертвам и свидетелям ненависти. Департамент гражданских прав Калифорнии объявил о выпуске новой предварительной статистики за первые шесть месяцев с момента официального запуска CA vs Hate. Согласно статистике, было получено 513 сообщений об актах ненависти по всей Калифорнии. Из этих сообщений 233 были сделаны по телефону, а 280 — через онлайн-портал. Раса (27%) и этническая принадлежность (18%) по-прежнему являются наиболее распространенными мотивами актов ненависти, за ними следуют религия (13%) и сексуальная ориентация (11%). Примерно каждое шестое сообщение об актах ненависти было сделано свидетелем или адвокатом. Большинство сообщений было сделано жертвой акта ненависти.

Важно помнить, что CA vs Hate — это неэкстренная многоязычная горячая линия и онлайн-портал для сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах. Для экстренной помощи в случае опасности необходимо звонить 911. На CA vs Hate сообщения можно подать анонимно, позвонив по телефону (833) 866-4283 или 833-8-NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или онлайн в любое время. Об актах ненависти можно сообщить на 15 различных языках через онлайн-портал и на более чем 200 языках, позвонив на горячую линию. Дополнительную информацию о UAHW, предстоящих мероприятиях и способах содействия изменениям в вашем сообществе можно найти на официальном сайте.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento