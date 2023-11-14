В Калифорнии будут бороться против ненависти

Департамент гражданских прав Калифорнии запускает шестую ежегодную неделю “Единство против ненависти” (United against Hate Week).
БЕРКЛИ – Калифорния продолжает оставаться в авангарде усилий по борьбе с ненавистью посредством гражданской активности, ведущих национальных инвестиций в местные программы по борьбе с ненавистью и создания первой в штате комиссии, которая занимается отслеживанием преступлений на почве ненависти и выработкой рекомендаций по политике.
Департамент гражданских прав Калифорнии в партнерстве с городом Беркли, Not In Our Town и LA vs Hate, сегодня, 13 ноября, присоединился к лидерам штата и сообществ для запуска шестой ежегодной Недели Объединившихся Против Ненависти (United against Hate Week, UAHW). Эта неделя является частью призыва к сообществам и гражданским инициативам помочь положить конец распространению ненависти и дискриминации. На протяжении всего проекта UAHW местные органы власти и общественные партнеры проведут по всей Калифорнии десятки мероприятий против ненависти — от поэтических вечеров до митингов и многого другого. Целью проекта UAHW, который пройдет с 12 по 18 ноября, является совместная работа по борьбе с ростом сообщений о ненависти на национальном уровне и в масштабах всего штата. В Калифорнии количество зарегистрированных преступлений на почве ненависти в последние годы продолжало расти, достигнув самого высокого уровня с 2001 года, увеличившись более чем на 20% с 2021 по 2022 год.
“Поскольку в Калифорнии растет количество преступлений на почве ненависти, а различные взгляды стимулируют дебаты, которые иногда становятся враждебными, такие движения, как Неделя Объединившихся против ненависти становятся все более важными,” — сказал член Ассамблеи Фил Тинг, председатель бюджетного комитета Ассамблеи.
“Я надеюсь, что, информируя о некоммерческих услугах, доступных жертвам, или о других ресурсах, таких как горячая линия Департамента гражданских прав по сообщениям о преступлениях на почве ненависти, мы сможем распространить информацию о том, что ненависть – это ненормально и что существует поддержка для тех, кто в ней нуждается.”
Ключевым компонентом инициатив штата по борьбе с ненавистью является недавний запуск CA vs Hate, новой многоязычной горя чей линии и сети ресурсов по всему штату, которая обеспечивает безопасную и анонимную возможность сообщения жертвам и свидетелям ненависти. Департамент гражданских прав Калифорнии объявил о выпуске новой предварительной статистики за первые шесть месяцев с момента официального запуска CA vs Hate. Согласно статистике, было получено 513 сообщений об актах ненависти по всей Калифорнии. Из этих сообщений 233 были сделаны по телефону, а 280 — через онлайн-портал. Раса (27%) и этническая принадлежность (18%) по-прежнему являются наиболее распространенными мотивами актов ненависти, за ними следуют религия (13%) и сексуальная ориентация (11%). Примерно каждое шестое сообщение об актах ненависти было сделано свидетелем или адвокатом. Большинство сообщений было сделано жертвой акта ненависти.
Важно помнить, что CA vs Hate — это неэкстренная многоязычная горячая линия и онлайн-портал для сообщения о преступлениях на почве ненависти и инцидентах. Для экстренной помощи в случае опасности необходимо звонить 911. На CA vs Hate сообщения можно подать анонимно, позвонив по телефону (833) 866-4283 или 833-8-NO-HATE с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 или онлайн в любое время. Об актах ненависти можно сообщить на 15 различных языках через онлайн-портал и на более чем 200 языках, позвонив на горячую линию. Дополнительную информацию о UAHW, предстоящих мероприятиях и способах содействия изменениям в вашем сообществе можно найти на официальном сайте.
Елена Кузнецова, Slavic Sacramento
This resource is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.