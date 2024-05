Імміграційний юрист може стати цінним активом для талановитих українців, які прагнуть легалізувати свій статус і отримати Грін Карту в США. Ось як вони можуть допомогти:

Розуміння вимог: імміграційне законодавство складне, і адвокат може допомогти українцям визначити найбільш підходящий шлях до отримання Грін-карти на основі їхніх навичок і кваліфікації.

Спонсорство на основі працевлаштування: талановиті українці в певних професіях можуть мати право на спонсорство від роботодавця США. Імміграційний юрист може провести їх через процес сертифікації праці та орієнтуватися у вимогах роботодавця до спонсорства.

Зелена карта EB-1: для людей із надзвичайним талантом або досягненнями зелена карта EB-1 може бути варіантом. Імміграційний адвокат може допомогти зібрати докази та підготувати переконливу петицію, що демонструє кваліфікацію заявника.

Відмова від національних інтересів: у деяких випадках вимога щодо пропозиції про роботу може бути скасована для заявників із навичками, які вважаються такими, що становлять національний інтерес. Імміграційний юрист може проконсультувати українців щодо цього варіанту та допомогти у складному процесі подання заявки.

Трудова сертифікація PERM: процес PERM необхідний для деяких грін-карт на основі роботи. Імміграційний юрист може переконатися, що процес виконується правильно, щоб уникнути затримок або відмов.

I-140 Петиція: ця петиція встановлює право іноземця на постійне проживання на основі роботи. Імміграційний юрист може допомогти з підготовкою та поданням петиції.

Коригування статусу: після схвалення петиції I-140 українці можуть подати заяву на зміну свого статусу на постійне проживання. Імміграційний юрист може допомогти їм у цьому процесі подачі заявки.

Загалом, імміграційний юрист може надати безцінне керівництво та підтримку протягом процесу оформлення Зеленої картки для талановитих українців, які прагнуть побудувати майбутнє в Сполучених Штатах.

Багато людей не мають достатньої та впевненої інформації щодо того, чи варто мати справу саме із тим чи іншим юристом. Дуже часто досвід буває «гірким» та затратним: можна заплатити гроші та отримати або неякісну роботу з помилками, або взагалі некваліфіковано організований кейс. Дуже важливо знайти саме того фахівця, який допоможе професійно і надійно.

Американський юрист завжди буде ретельно оцінювати кожну справу і виконувати свої зобов’язання на вищому рівні. Професійна етика – понад усе. Однією з тих, хто має бездоганну репутацію, якісну освіту та великий досвід успішних кейсів є Sophie Alcorn та її Alcorn Immigration Law.

Чому саме Софі? Найперше – це репутація та відгуки клієнтів. ІТ індустрія в Кремнієвій долині дуже тісна, тобто всі добре знають один одного. Софі співпрацює з інкубаторами та інвесторами, які дуже уважно дивляться на оточення. Софі має має привілегії бути однією із почесних та поважних юристів. Також багато її клієнтів залишається жити саме в Bay Area і щиро діляться своїм досвідом еміграційного шляху з допомогою Софі.

Вона погодилась готова допомагати українським біженцям. Ось що каже сама Софі про те, що вона може зробити для зацікавлених українців прямо зараз: «The main way my firm can help Ukrainians in tech here on U4U is to self-petition EB-1A and EB-2 NIW green card petitions!» «Основний спосіб, яким моя фірма може допомогти українцям у сфері технологій тут, на U4U, — це подавати петиції EB-1A та EB-2 NIW про зелену картку!»

Також слід зазначити, що Софі організовує цікаві зустрічі для девелоперів, стартаперів, науковців, бізнесу та інвесторів. Це допоможе залучити зацікавлених людей до співпраці та розвитку і реалізації нових проектів.

Леся Шевченко, SlavicSac.com