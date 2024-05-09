Население Калифорнии продолжает расти, несмотря на то, что последние годы циркулирует информация, что исход из Золотого штата набирает обороты. В 2023 году население штата увеличилось на 67 000 человек и составило 39 128 162 человек. Рост объясняется увеличением легальной иностранной иммиграции и естественным приростом населения. Это первый год с 2020 года, когда в штате наблюдается чистый прирост.

Департамент финансов штата опубликовал отчет, который свидетельствуют о росте численности населения штата.

«Люди со всей страны и всего мира приезжают в Золотой штат, чтобы осуществить Калифорнийскую мечту и ощутить успех 5-й по величине экономики мира. От Внутренней Империи до Залива регионы по всей Калифорнии растут, укрепляя местные сообщества и обеспечивая будущее нашего штата» – сказал губернатор Гэвин Ньюсом.

Рост населения также связан с улучшением процессуальных моментов в сегменте иммиграции – отмечается легальный рост числа иммигрантов; снизился показатель смертности. Эти факторы являются базисом, который позволяет надеяться на будущее развитие штата. Показатель внутренней миграции снизился до величин начала прошлого десятилетия.

В отчете Департамент финансов содержатся предварительные данные о населении городов, округов и штата Калифорнии за январь 2024 года и пересмотренные данные за период с января 2021 года по январь 2023 года. Согласно этим данным, население увеличилось в 31 округе, в основном в районе залива, Центральной долине и Внутренней Империи (регион рядом с прибрежной Южной Калифорнией, сосредоточенный вокруг городов Сан-Бернардино и Риверсайд и граничащий с округом Лос-Анджелес на востоке, прим “Славянский Сакраменто”). Численность населения округов Лос-Анджелес и Ориндж выросла на 0,05% и 0,31% соответственно.

В пяти округах рост превысил один процент: Саттер (1,9%), Империал (1,8%), Гленн (1,4%), Юба (1,1%) и Сан-Бенито (1,1%) благодаря росту жилищного строительства. Следующими по величине процентного роста были округа Сан-Хоакин (0,96%), Мадера (0,9%), Туларе (0,9%), Монтерей (0,8%) и Мерсед (0,7%).

В девяти из десяти округов с населением более 1 миллиона человек наблюдался рост населения, составившего 72% от общей численности населения штата. Округ Риверсайд лидировал с ростом на 13 800 человек.

В пятерку крупнейших городов, где жилищное строительство способствовало росту населения, входят: Парадайз (16,1%) в округе Бьютт, Латроп (5,4%) в округе Сан-Хоакин, Эмеривилл (5,0%) в округе Аламеда, Орланд (4,9%) в округе Гленн и Шафтер (4,3%) в округе Керн.

Согласно офису губернатора, Калифорния является пятой по величине экономикой в ​​мире. Золотой штат, имеющий наиболее справедливую налоговую систему во всей стране, является №1 в стране по открытию новых бизнесов, №1 по доступу к венчурному финансированию и штату №1 по расходам на туризм, производство, высокие технологии и сельское хозяйство.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship