Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Сан-Диего и Сан-Франциско вошли в топ-10 городов с самым недоступным жильем.

Агентство Creditnews Research составило рейтинг 50 самых густонаселенных городов по проценту районов, в которых типичная семейная пара со средним доходом может купить дом. Согласно исследованию, многие крупные города оказались недоступны для семей, и в последние годы ситуация ухудшилась.

Самыми недоступными городами оказались Лос-Анджелес, Бостон, Сент-Луис и Сан-Хосе: в этих городах 100% районов недоступны для приобретения дома для супружеских пар со средним в городе доходом.

Исследование Creditnews показывает, что доступность жилья в Лос-Анджелесе ухудшилась за последние пять лет, поскольку средние доходы не успевают за ростом стоимости недвижимости и повышением ставок по ипотечным кредитам. Средний семейный доход супружеских пар в Лос-Анджелесе составляет $117 056, но даже при таких показателях 100% районов города недоступны. Поэтому Лос-Анджелес занимает лидирующее первое место в рейтинге.

Следом идут Сент-Луис, Миссури; Бостон, Массачусетс со 100%-й недоступностью районов для покупки жилья.

На четвертом месте по недоступности жилья находится Сан-Хосе, который уже давно является одним из самых дорогих городов Америки с точки зрения жилья. Creditnews пишет, что после Covid ситуация стала значительно хуже, поскольку 100% районов города стали недоступными для средней семьи, чей медианный доход составляет $188 403.

Пятое место досталось Сан-Диего, где средний доход супружеской пары составляет $136 297, при этом 95,6% районов города недоступны, чтобы купить дом.

Шестое место занимает Сан-Франциско, в котором средний доход семейной пары достаточно высок – $211 585, но, несмотря на это, 89,2% города недоступна для покупки жилья.

Затем следуют Нью-Йорк с его 85,9% недоступными районами; Майами, Флорида 79,4%; Нэшвилл, Теннесси 73,7% и Ричмонд, Вирджиния 55,9%.

Самыми доступными для типичной американской семьи со средним доходом оказались Хартфорд, Коннектикут; Мемфис, Теннесси; Кливленд, Огайо – в этих городах везде можно купить доступное жилье.

Исследование также показало, что значительное изменение цен и процентных ставок произошли после Covid. Наибольший рост наблюдается в Сан-Хосе (70 процентных пунктов), Сан-Диего (57,8 процентных пункта), Риверсайд-Сан-Бернардино (51,9 процентных пункта), Сакраменто (43 процентных пункта) и Финиксе (42 процентных пункта).