Найденное в аризонской пустыне почти полвека назад тело убитого мужчины удалось опознать

Найденное в аризонской пустыне почти полвека назад тело убитого мужчины наконец-то удалось опознать.

Осенью 1976 года туристы в одной из пустынь штата Аризона нашли тело мужчины. Вскоре сотрудникам полиции удалось выявить, что он погиб от выстрела с небольшого расстояния. К сожалению, полиции в тот момент установить личность мужчины не удалось.

В ходе следственных мероприятий сотрудники музея города Флагстафф, Аризона, сумели создать фоторобот погибшего. Это был мужчина с ростом 172 сантиметра (5’ 6”) возрастом 30-35 лет, массой тела 65 кг.

Прошло 47 лет, прежде чем расследование было возобновлено. Отпечатки пальцев мужчины снова прогнали по всем базам данных, за счёт чего удалось установить его личность – погибшим при трагических обстоятельствах оказался Сальвадор Луис Алонсо Паредес. Как оказалось, у него не осталось в живых ни одного близкого человека.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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