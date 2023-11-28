Демографічні дані вихідців із колишніх республік СРСР у США станом на 2023 рік.

РУССКИЙ |

За даними американського Бюро перепису населення (Census Bureau), яке проводило дослідження востаннє у 2021 році, у нас з’явилася можливість із більшою вірогідністю заявити про кількість етнічних груп із колишнього СРСР, які наразі проживають на території США.

Схожі дослідження проходять під управлінням бюро перепису населення США (Census Bureau), на яке покладено відповідальність організації та проведення обліку населення Америки. Агентство також збирає інформацію про національну демографію та економіку.

Перепис населення США федерального масштабу відбувається кожні 10 років, але в кожному з округів можуть проходити додаткові дослідження, які також враховуються в окремих статистичних даних.

Під час збору даних вказується інформація, яку повідомляють самі респонденти. Підтвердженням слів і заяв учасників бюро перепису населення США не займається.

Завдяки роботі Бюро перепису населення можна дізнатися, скільки загалом у США проживає вихідців з пострадянського простору, які відносять себе до певних етнічних груп без змішування з іншими:

Азербайджанці: 10 321

Вірмени: 360 166

Білоруси: 49 545

Грузини: 21 863

Казахи: 12 877

Киргизи: 7 036

Латвійці: 35 853

Литовці: 174 487

Молдавани: 31 458

Росіяни: 984 177

Туркмени: 1 452

Українці: 476 106

Узбеки: 30 716

Важливо зазначити, що в цій статистиці вказуються люди, які належать до етнічних груп з пострадянського простору, але зовсім необов’язково, що вони емігрували до США з регіонів колишнього СРСР. До переїзду в Америку деякі з них могли проживати в інших країнах світу.

Окремо Census вказує етнічних татар, яких на території США проживає 2 895.

Варто зазначити, що статистика не відображає дані тих народів, які іммігрували, наприклад, з Росії або народилися в США в російськомовних сім’ях, але етнічно належать до башкирів, чукчів або інших малих народів, але вони могли віднести себе до групи “Росіяни”. При цьому Census заявляє про можливу похибку +/- 20% від оголошених цифр.

Бюро перепису населення США додатково публікує інформацію про людей, які відносять себе до комбінованих етнічних категорій (комбінована категорія це сім’ї, де мама, наприклад, єврейка, а тато – грузин):

Азербайджанці: 12 525

Вірмени: 519 001

Білоруси: 67 599

Грузини: 25 726

Казахи: 19 080

Киргизи: 8 785

Латвійці: 92 944

Литовці: 711 089

Молдавани: 35 423

Росіяни: 2 412 131

Туркмени: 3 270

Українці: 953 509

Узбеки: 53 375

Окремо вказуються змішані татари, яких на території США налічується 5 262 осіб.

Якщо порахувати всіх жителів Сполучених Штатів Америки, які відносять себе до змішаних категорій, виходить 4 901 932 осіб. Загалом у США проживає 132 046 363 європейців, які відносять себе до комбінованих категорій.

Варто врахувати той факт, що жодна статистика не реєструє вихідців з пострадянського простору, які проживають сьогодні в Америці без жодного статусу чи документів. Можна лише припускати, що їх кілька десятків тисяч. Ці люди можуть перебувати в невизначеному стані, у них, імовірно, вже є припис про депортацію. Є в Америці й такі люди, які живуть на правах туристів або студентів роками.

Крім цього, у США є люди, які залишилися без необхідної документації з тих чи інших причин і намагаються уникнути контакту з владою.

Потрібно мати на увазі, що цю статистику було зібрано завдяки опитуванню, в якому не завжди всі можуть брати участь – і ви самі знаєте як це буває: наприклад, до вас могли прийти додому в робочий час, коли ви були в офісі.

На жаль, треба визнати, що через не завжди приємний досвід спілкування з владою на батьківщині багато вихідців із радянських країн не завжди готові спілкуватися з держорганами без необхідних на те причин. Тому сміливо можна припустити, що ця статистика має похибку в кілька десятків відсотків.

Деякі ЗМІ, які наважуються висвітлювати статистичні дані щодо тих, хто проживає в США, заявляють, що в країні проживає близько 12 мільйонів нелегальних іммігрантів, але скільки з них жителів пострадянських країн – сказати надзвичайно складно. Передбачувана цифра може доходити до 500 000 осіб.

Де оселяються іммігранти з пострадянського простору?

Додатково хотілося б відзначити ті штати, в яких найчастіше облаштовуються вихідці з країн колишнього СРСР.

Лідерську сходинку, як зазвичай, посідає Нью-Йорк. Причому саме місто, а не штат. На другому місці – Каліфорнія, хоча останнім часом наші люди масово переїжджають із Золотого штату в Техас, Південну і Північну Кароліну. На третьому місці – штат Іллінойс. За ним у рейтингу – Пенсильванія і Массачусетс. Ще наші іммігранти дуже люблять теплу і вологу Флориду. Також популярні для наших іммігрантів столиця Вашингтон і штат Меріленд.

Після того, як почалася війна в Україні 2014 року, лави українців в Америці явно розширилися – тільки система надання житла в оренду Airbnb безоплатно дала притулок 100 тисячам тимчасово прибулих на територію США, хоча фактично в країну в’їхало кілька сотень тисяч українців. Жителі Лос-Анджелеса, Сан-Франциско і Сакраменто брали і продовжують брати активну участь у підтримці переселенців, які проходять кордон через мексиканську Тіхуану.

Перш ніж озвучувати демографічні цифри щодо наших іммігрантів, потрібно взяти до уваги і звичну скромність наших людей. Тим паче, як відомо, деякі імміграційні адвокати рекомендують своїм клієнтам не розповідати стороннім про свій імміграційний статус і бути обережними з висловлюваннями на публіці.

Відомо, що понад 60% арештів нелегалів у США відбувається після анонімного телефонного дзвінка з управління зі здійснення митних імміграційних законів. Саме через це є ті, хто дуже насторожено ставиться до спілкування з тими чи іншими організаціями.

Загалом, дивлячись на статистику Бюро перепису населення США, можна констатувати, що кількість громадян, які приїжджають із країн пострадянського простору, тільки зростає, а росіяни лідирують за кількістю мігрантів, які заїхали на територію США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship