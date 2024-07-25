В Калифорнии жара – не редкое явление, особенно в летние месяцы, когда температура может превышать отметку в 100F (37С). Поскольку климат штата варьируется от умеренного на побережье до континентального внутри, то можно найти разнообразие погодные условий практически на любой вкус.

Периоды аномальной жары возникают все чаще и длятся все дольше, что повышает риск возникновения лесных пожаров, приводит к повышенной нагрузке на энергетическую инфраструктуру из-за увеличенного использования охлаждающих приборов, а также значительно увеличивает риски для здоровья, особенно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также у беременных женщин и детей.

Поэтому предлагаем список мест в Калифорнии, где можно спасаться от жары.

В первую очередь – на всем Калифорнийском побережье средние летние температуры едва доходят до 86F (30C), а постоянный бриз с океана приносит желанную прохладу, в некоторых местах вам даже может потребоваться куртка и шапка – следите за прогнозом погоды!

– Северное побережье Калифорнии. Особое внимание здесь заслуживают Мендосино, тихое местечко, славящиеся живописными пляжами, тропами для хайка, ресторанами и художественными галереями. Форт-Брагг привлекает посетителей из-за вида на Тихий океан, а также Стеклянным пляжем и Калифорнийской западной железной дорогой (известная как «Поезд скунса»).

– Сан-Франциско и окрестности: город сам по себе, благодаря своему положению на побережье океана, имеет более прохладный климат, чем большая часть Золотого штата. Туман “Карл” практически каждый вечер спускается на город и накрывает его плотным облаком. В городе множество парков и пляжей, где можно расслабиться о отдохнуть от жары.

Такие острова в заливе Сан-Франциско, как Алькатрас и Остров Энджел-Айленд, Трежер-Айленд и Йерба-Буена Айленд также являются отличными направлениями для отдыха от знойной погоды.

В окрестностях Сан-Франциско заслуживают внимание такие прибрежные городки, как Пасифика, Халф-Мун-Бэй, Сан-Рафаэль и Саусалито.

– Монтерей и Кармел. Эти городки расположенные на полуострове Монтерей, привлекают художников с конца 19 века, поэтому, помимо пляжей и трейлов, они предлагает множество художественных галерей и магазинчиков, где можно приобрести картины и другие арт-объекты, это не говоря об известном аквариуме Монтерей-Бэй, Консервном ряде, прославленном Джоном Стейнбеком, и о Рыбацкой пристани. Кармен предлагает насладиться необычными коттеджами и улочками в центре города, похожего на сказочную деревушку.

– Биг-Сюр. Хотя это место не имеет чётких границ, обычно в него включают 145 км береговой линии между рекой Кармел и бухтой Сан-Капрофоро; пересекается узкой знаменитой трассой 1, известной извилистыми поворотами, морскими скалами и видами на береговую линию. В этом малонаселенном регионе есть множество государственных парков для пеших прогулок, кемпинга и прогулок по пляжам.

– Горы. Недалеко от столицы города Сакраменто, в горах Сьерра-Невада находится высокогорное озеро Тахо с кристально чистой и всегда прохладной водой, однако это не отпугивает от плавания желающих освежиться.

В Южной Калифорнии озера Биг-Бэр-Лэйк и Эрроухед-Лэйк притягивают туристов и гостей, уставших от изматывающей жары.

В условиях экстремальной жары важно помнить о базовых правилах предосторожности, чтобы защитить своё здоровье. В первую очередь необходимо потреблять большое количество воды, избегая напитки с сахаром и кофеином. Следует носить свободную одежду из натуральных тканей, покрывающую все тело; оставаться в прохладном кондиционируемом помещении. Находясь на улице, выбирайте места в тени; ограничьте физическую активность в периоды максимальной жары.

Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, наносите его на кожу каждые 2 часа, если вы находитесь на улице. В случае признаков теплового удара, таких как головокружение или сильная слабость, срочно обращайтесь за медицинской помощью. Эти меры помогут минимизировать риски и сохранить здоровье в условиях жары.

Подробнее о мерах предосторожности во время жары можно узнать здесь, а также следя за рубрикой “Погода” на “Славянском Сакраменто”.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com