Где предпочитают селиться прибывающие в США украинцы

В качестве места обращения за убежищем в США украинцы предпочитают Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорнию. Об этом пишет VOA.

После полномасштабного российского вторжения в Украину ее граждане чаще всего обращались за убежищем на границах штатов Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорния. Эти данные предоставлены Таможенной и Пограничной Службой США.

Если в 2022 году большинство незадокументированных мигрантов из Украины прибывало через Калифорнию, то в 2023 году основной поток мигрантов из Украины шел через штаты Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси и Флориду.

Таможенная и Пограничная служба США зарегистрировала следующее количество запросов на убежище от украинцев:

– более 40 тысяч запросов в Калифорнии

– более 34 тысяч запросов в штате Нью-Йорк

– почти 33 тысячи в штате Иллинойс

– более 15 тысяч в штате Нью-Джерси

– более 14 тысяч во Флориде

– более 9 тысяч в Техасе

– более 6 тысяч в столице США Вашингтоне, округ Колумбия

Всего с марта 2022 года за убежищем в США обратились 200 429 украинцев. Большинство из них – 121 072 человек- обратились за убежищем в США в 2022 году, они прибыли в прошлом году вскоре после российского вторжения.

С начала 2023 года количество обращений украинцев за убежищем сократилось почти вдвое – до 69 212 человек.

Для сравнения, до полномасштабного вторжения России в Украину в 2021 году в США было зафиксировано чуть более 10 тысяч обращений за убежищем.

По данным Министерства иностранных дел Украины, на июнь 2023 года за пределами страны находятся более 8 миллионов украинцев. Большинство из них находятся в Польше, Германии, Чешской республике и США.