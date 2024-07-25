В минувший вторник, 23 июля, около 10 часов утра произошел гидротермальный взрыв в Бисквит-Бейсин в Йеллоустонском национальном парке.

Администрация парка заявляет, что этот взрыв не был вызван вулканической активностью (парк находится на Йеллоустонской кальдере, которая считается дремлющим супервулканом, самым большим на континенте), а стал результатом “внезапного перехода воды в пар в мелководной гидротермальной системе под бассейном Блэк-Даймонд”.

Отмечается, что сейсмичность, деформация грунта, газовые и тепловые выбросы остаются на нормальном фоновом уровне.

Взрыв, в результате которого пар и обломки поднялись на высоту в сотни футов над землей, разрушил специально оборудованные дорожки для туристов и разбросал камни размером с грейпфрут в радиусе десятков-сотен футов от источника.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Гидротермальные взрывы не редки в парке: обычно они происходят от одного до нескольких раз в год.

Йеллоустонский национальный парк закрыл Бисквит-Бейсин на оставшуюся часть сезона 2024 года в целях безопасности посетителей.