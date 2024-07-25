Подросток погиб, катаясь на скейтборде; семья просит поддержки

В начале июля в городе Такома, штат Вашингтон, трагически погиб Даниэль Петренко – он катался на скейтборде и попал в аварию. Юноше было 20 лет.

В результате аварии он упал и ударился головой. Черепно-мозговая травма спровоцировала кровоизлияние в мозг и стала для Даниэля фатальной, – об этом написала тетя юноши (сестра его отца) Ляля Мэй на GoFundMe.

После того как Дэниела доставили в больницу, ему сделали операцию на головном мозге, но врачи сказали семье, что у Дэниэла нет мозговой активности.

В семье Натальи и Вячеслава Петренко, родителей Даниэля, есть ещё четверо младших детей: 18-летний сын и три несовершеннолетние дочери 14, 13 и 4 лет. Родители с трудом справляются со смертью старшего сына.

Тетя Даниэля просит всех небезразличных людей молиться за семью Петренко, переживающей потерю сын, и по возможности помочь им финансово.

Петренко похоронен в церкви Slavic Christian Center.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com