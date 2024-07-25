Первая женщина, первый политик афроамериканского происхождения и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента и кандидат в президенты США в истории страны Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в калифорнийском городе Окленд.

Ее родителями были иммигрантами: мать из Индии, а отец с Ямайки. Они развелись, когда маленькой Камале было 5 лет.

Школьное образование она получила в Беркли и в Канаде, где работала ее мать.

В 1986 году Камала окончила университет в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику. В студенческие годы увлеклась политическим активизмом.

C 90-х годов Харрис работала помощником прокурора округа Аламида.

С 2004 по 2011 годы занимала должность окружного прокурора Сан-Франциско.

В 2011 году Харрис становится генеральным прокурором штата Калифорния, став первой в истории представительницей афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной в этой должности.

С 2014 года замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, родных детей у Харрис нет.

В 2016 году проходит в Сенат США в качестве первого в истории “цветного” сенатора от Калифорнии.

В 2020 году Харрис была избрана на пост вице-президента США одновременно с избранием Джо Байдена президентом США.

А в июле 2024-го года президент Джо Байден решает выйти из президентской гонки и выдвигает кандидатуру Харрис в качестве своего преемника.

Ее кандидатуру поддержали многие видные демократы. В течение 24 часов после решения Байдена от крупных и мелких доноров поступило более 81 миллиона долларов на кампанию Харрис – самая крупная сумма, собранная за один день как демократами, так и республиканцами.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship