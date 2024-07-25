Выходцы из стран бывшего СССР признали себя виновными в нарушении экспортного законодательства США.

Как сообщает Департамент юстиции, 38-летний Николай Гольцев из Монреаля (Канада) и 53-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, Нью-Йорк, признали себя виновными в сговоре с целью нарушения экспортного контроля за свою роль в глобальной схеме закупок от имени российских компаний, попавших под санкции, включая российские военные компании. Некоторые из электронных компонентов, отправленных ответчиками, позже были обнаружены в конфискованных российских оружейных платформах и оборудовании радиоразведки в Украине.

“Обвиняемые нарушили закон США, чтобы помочь России в ее войне против Украины, но они были остановлены и быстро привлечены к ответственности,” — заявил прокурор США Бреон Пис по Восточному округу Нью-Йорка. “Сегодняшние признания вины отражают то, что этот офис возьмет на себя и успешно нейтрализует сложные сети закупок, которые позволяют России продолжать свою неспровоцированную войну против Украины.”

Согласно судебным документам, Гольцев и Насриддинов использовали две бруклинские компании, SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., для незаконного поиска, покупки и отправки на миллионы долларов электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям в России, попавшим под санкции.

Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы были обнаружены в конфискованных на Украине российских оружейных платформах и средствах радиоразведки. Некоторые из компонентов имели решающее значение для российских систем высокоточного оружия, используемых против Украины. За период, указанный в обвинительном заключении, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 миллионов долларов.

Для реализации своей преступной схемы Насриддинов и Гольцев приобретали электронные компоненты у американских производителей и дистрибьюторов под эгидой SH Brothers и SN Electronics и организовывали доставку этих изделий в различные точки Бруклина. Затем заговорщики незаконно отправляли эти товары различным подставным компаниям-посредникам, расположенным в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда изделия переправлялись в Россию.

Ответчики знали о потенциальном военном применении электроники, которую они экспортировали в Россию. Их схема включала миллионы долларов и оказалась прибыльной.

Правительство США конфисковало 20 000 долларов наличными из номера нью-йоркского отеля, в котором был арестован Гольцев. В общей сложности правительство конфисковало около 1,68 миллиона долларов в связи с этой экспортной схемой.

Приговоры Гольцеву и Насриддинову должны быть вынесены 10 и 11 декабря соответственно. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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