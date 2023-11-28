Золотой штат остаётся самым дорогим для проживания штатом в Америке по многим параметрам, но самым, пожалуй, весомым из них считается крыша над головой. Тем не менее многие задумываются о покупке собственной недвижимости на территории Калифорнии.

Обнадеживает то, что имея в кармане всего несколько сотен тысяч долларов, каждый может себе позволить купить небольшой домик вдали от таких мегаполисов, как Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско. Совсем необязательно иметь всю сумму наличными – можно оформить ипотеку на срок до 30 лет и платить по несколько тысяч долларов в месяц, что вполне сопоставимо с арендой квартиры.

Правда, стоит не забывать, что налоги на подобную недвижимость будут составлять 3-5 тысяч долларов в год, плюс нужно закладывать ежемесячно несколько сотен долларов на коммунальные платежи, ремонт, страховку дома, поддержание чистоты и другие услуги по поддержанию вашего жилища.

Тема покупки или продажи собственности в Калифорнии достаточно обширная и имеет огромное количество правил. Не зря здесь практически невозможно проводить сделки с недвижимостью без лицензированного агента или брокера по недвижимости.

Получить рассрочку на покупку дома в штате стало сложнее, чем это было до начала пандемии Covid-19, но всё же можно. Для этого стоит обращаться к различным специалистам по недвижимости.

Для желающих приобрести дом в Калифорнии всё же есть доступные лоты, их чаще всего можно найти на невключенной территории (unincorporated area) северных и восточных округов Золотого штата.

Например, выше города Реддинг есть частные строения со средней ценой в $300 000. Можно найти дешевле, но стоит учитывать состояние подобных построек и расходы, которые вы понесете в ближайшем будущем.

За дома стоимостью менее $150 000 – $200 000 продавцы обычно просят оплату наличными. Необязательно нести деньги в чемодане, можно выписать чек или оплатить банковским переводом, но никаких рассрочек.

Одни из самых дешевых домов также можно обнаружить в самом большом округе на юге Калифорнии – в Сан-Бернардино.

Частные земельные наделы можно купить и за несколько тысяч долларов на различных аукционах, которые организовывают правительственные инстанции и частные компании, но для этого нужно понимать все риски, которые вы принимаете на себя во время участия в подобных мероприятия.

Поэтому прежде, чем соглашаться на какую-либо сделку с имуществом, настоятельно рекомендую проконсультироваться с теми, кто уже имеет опыт покупки и содержания дома в Калифорнии. Это станет очень полезной информацией до того, как вы подпишите какой-либо документ с агентом по недвижимости и убережет от непредвидимых, нередко непосильных расходов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship