«Война в Украине может привести к распаду Российской Федерации»

Вероятность распада Российской Федерации в результате войны России против Украины давно обсуждается и анализируется аналитиками разных стран. Некоторые наблюдатели считают, что такая вероятность продолжает увеличиваться.

“Пришло время серьезно отнестись к потенциальному распаду России”, пишет Олександр Мотиль, профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, в своей статье для издания The Hill от 13 августа.

Мотиль, который специализируется на исследовании Украины, России и бывшего СССР, в своей статье проанализировал реакции и выводы ряда аналитиков и комментаторов на последние события войны в Украине, и считает, что “хотя мир был бы лучше с значительно ослабленной Россией, ее падение может не пройти гладко”.

Слова комментатора Washington Post Дэвида Игнатиуса, которого цитирует Мотиль, “расколотая, деморализованная Россия – это дьявольская площадка… Внутренний беспорядок в России ставит перед Путиным серьезную дилемму, но это также очень опасно для Запада”. Татьяна Становая из Фонда Карнеги добавляет: “Кремль одновременно борется с… углублением кризиса лидерства Путина, все более ухудшающейся политической ответственностью, все менее эффективными ответами власти на новые вызовы, усилением фрагментации среди элит и обществом, которое становится все более настроенным против власти”.

Эти аналитики правы, считает Мотиль, когда беспокоятся о потенциальном неконтролируемом распаде России: “Путин попал в ловушку и, возможно, склонен к отчаянным шагам. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, как следует из его бессмысленных посланий, возможно, сумасшедший – и, к сожалению, он не одинок в своем безумии. Российские элиты сломлены и раздроблены, у них нет общего и последовательного видения будущего своей страны; никто не знает, что делать с катастрофической войной с Украиной. Как говорит Становая, “эти события превращают Россию в гораздо менее сплоченное образование, насыщенное внутренними противоречиями и конфликтами, более изменчивое и лишенное предсказуемости”.

Тем не менее, непредсказуемость и хаос давно были характерными чертами России, и ее соседи и западные страны, в определенной степени, привыкли жить с этим, отмечает Мотиль: “30 лет Россия находится в хаосе. Действительно, времена Бориса Ельцина в 1990-х годах были особенно тяжелыми, но Путину явно не удалось построить сплоченное общество и функционирующую экономику. Репрессированное общество может быть более гибким, но оно не сплочено и стабильно, как советская власть поняла это во время перестройки… В заключение, постсоветская Россия всегда была, по выражению Становой, “насыщенной внутренними противоречиями и конфликтами”. Разница в том, что теперь они видны”.

Тем не менее, другие наблюдатели, такие как Януш Бугайский из Фонда Джеймстауна, придерживаются мнения, что после возможного распада Россия может оказаться под международным контролем и ей не хватит экономических и военных ресурсов, необходимых для реализации империалистических целей. По мнению Бугайского, которого цитирует Мотиль, “Россия, сведенная к территории, ограниченной Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, немедленно перестанет быть значимым геополитическим игроком и, следовательно, угрозой для кого-либо из своих соседей – особенно если последние объединятся с Западом. Жизнь в такой стране может быть беднее, но она также, вероятно, будет безопаснее”.

Сценарий более контролируемой России, которая тем не менее сохранила бы свою целостность, но в значительной степени зависела бы и управлялась внешними игроками, возможно, подходит и Китаю. Отношения Китая с Россией значительно углубились в последние годы, особенно на фоне общей цели ослабления или разрушения доминирования США и Запада в мире, указывает Голли Элиат в своей статье для CNBC.

Тем не менее, с точки зрения Олександра Мотиля, западу и соседям России следует смотреть на эту проблему с другой стороны: “Соседи России и Запад уже три десятилетия живут с глубоко нестабильной и непредсказуемой Россией. Какими бы ни были причины такого состояния дел, существует практически нулевая вероятность того, что Россия вдруг избавится от своей нестабильности и непредсказуемости и перестанет скатываться к распаду”.

“Все, что могут сделать Запад и Украина, а также другие соседи России, – это выиграть войну, изолироваться от хаоса России и понять, что придется сделать, чтобы убедиться, что видение Бугайского оказалось долгосрочным”, подводит итоги Мотиль.