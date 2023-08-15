Трампу предъявлены обвинения в штате Джорджия

Большое жюри заслушало показания ряда свидетелей по делу о роли Трампа на выборах в Джорджии в 2020 году, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В понедельник вечером после двухлетнего расследования окружная прокуратора округа Фултон в штате Джорджия предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в попытке незаконно изменить результаты президентских выборов 2020 года в этом округе.

Округ включает в себя один из крупнейших городов США Атланту.

Формально бывший президент и восемнадцать людей из его окружения обвиняются по делу о рэкете.

Обвинительное заключение содержит 41 пункт – от обвинений в рэкете до обвинений в сговоре с целью подлога, лжесвидетельства.

Самому Дональду Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам.

Известно, что следователи в Джорджии расследовали, по меньшей мере, несколько случаев вмешательства бывшего президента и его помощников в процедуру подсчета и утверждения результатов голосования в Джорджии.

Это звонок Дональда Трампа госсекретарю штата с призывом “найти “ 12 тысяч голосов, необходимых ему для победы на выборах в этом штате, это утверждения о фальсификации результатов выборов. Это незаконная попытка создать альтернативный список выборщиков от штата и манипуляции с оборудованием для голосования на одном из избирательных участков.

Настоящие обвинения – четвертое уголовное дело против бывшего президента, а ныне ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.



Манхэттенская прокуратура обвиняет его в незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения по делам о незаконном обращении с секретными документами и попытке фальсификации результатов выборов.



Как отмечают наблюдатели, обвинения, предъявленные Дональду Трампу в Джорджии имеют важное отличие от федеральных обвинений. Если он будет признан виновным федеральным судом в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп, теоретически, сможет помиловать себя президентским указом. В отношении решений суда в Джорджии у него таких полномочий нет.



Вечером в понедельник большое жюри в штате Джорджия заслушало показания свидетелей в ходе расследования подрыва выборов в штате Дональдом Трампом.



Долгий день свидетельских показаний, ознаменовался загадочным и кратким появлением на веб-сайте округа списка уголовных обвинений против бывшего президента, который позже прокуратура дезавуировала.



Офис секретаря суда округа Фултон позже опубликовал заявление, которое, казалось, вызвало только больше вопросов, назвав размещенный документ «фиктивным», но не объяснив, как он попал на веб-сайт суда. В канцелярии заявили, что документы без официальных номеров дел «не считаются официальными документами и не должны рассматриваться как таковые».



Однако в документе, который появился в сети, был номер дела.



Два свидетеля, которые ранее получили повестки в суд, подтвердили в субботу, что им было приказано предстать перед большим жюри присяжных в Атланте во вторник, что стало самым явным признаком того, что окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фани Уиллис изложит свое дело перед присяжными, после более чем двухлетнего расследования.



Один человек, заявивший, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри, предположил, что процесс может продвигаться быстрее, чем предполагалось. Джордж Чиди, независимый журналист, ранее написал в Твиттере, что его попросили дать показания во вторник, но позже сообщил, что в понедельник он пойдет в суд, добавив: «Они движутся быстрее, чем они думали».



Бывший вице-губернатор штата Джефф Дункан, который на выходных сказал, что его также попросили дать показания во вторник, вместо этого в понедельник предстал перед большим жюри.



«Это была очень серьезная атмосфера, как и следовало ожидать, и это было, знаете ли, выяснение деталей. И для меня, безусловно, было честью ответить на вопросы в меру своих возможностей, и это то, что я делал в течение всего периода времени, когда я был там», – сказал Дункан в интервью CNN.



«Я думаю, что это важный поворотный момент для Америки…, – сказал он CNN, – Мы не можем быть наполовину восприимчивыми к теориям заговора… Мы либо должны подтвердить, что эти теории заговора реальны, либо нет».



Трамп и его союзники, охарактеризовавшие расследование как политически мотивированное, заявили, что процесс был сфальсифицирован.



«Показания большому жюри еще даже не завершены, но ясно, что окружной прокурор уже решил, чем закончится это дело, – написал Трамп в электронном письме, – Это абсолютный позор».



Команда юристов Трампа заявила, что это не была «простая административная ошибка».



Скорее, это было «символом повсеместных и вопиющих нарушений конституции, от которых страдало это дело с самого начала», – заявили адвокаты Дрю Финдлинг, Дженнифер Литтл и Марисса Голдберг.



Было неясно, почему этот список из более дюжины уголовных преступлений, в числе которых было участие «организаций, находящиеся под влиянием рэкетиров и коррумпированные организации Джорджии» или RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), был опубликован в то время, когда большое жюри все еще заслушивало свидетелей в ходе затянувшегося расследования.



Также было неясно, знали ли присяжные о том, что документ был размещен в Интернете.



Эксперты по правовым вопросам заявили, что это, вероятно, была техническая ошибка.



Давно ожидалось, что Уиллис выдвинет эти обвинения против Трампа и его соратников, обвинив их в участии в широкомасштабном заговоре с целью отменить результаты выборов в штате в 2020 году.



Служба безопасности дежурила у здания суда округа Фултон в Атланте в течении всего понедельника. Полицейские машины и офицеры были размещены вокруг здания суда. На прошлой неделе перед зданием суда установили оранжевые защитные заграждения.