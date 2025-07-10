Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом одобрил поставки вооружений Украине по механизму срочного военного финансирования (Presidential Drawdown Authority), который активно использовался его предшественником. Об этом сообщили два источника, знакомых с решением. По их данным, объём поставок из резервов США может составить около $300 млн., передает Reuters.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки в Украину ещё одной системы противоракетной обороны Patriot. Это стало частью обещаний президента усилить защиту Киева от атак России.

По информации CNN, на одном из предвыборных мероприятий по сбору средств Трамп заявлял, что готов разбомбить Москву в случае нападения Путина на Украину. Соответствующие видеозаписи оказались в распоряжении телеканала.

Кроме того, на заседании Кабинета министров в Белом доме Трамп резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

«Если хотите знать правду, мы выслушиваем кучу чуши от Путина», — заявил Трамп журналистам. — «Он всегда ведёт себя очень любезно, но все его слова оказываются пустыми».

Трамп объяснил решение возобновить военные поставки тем, что, по его словам, Путин «не обращается с людьми должным образом». «Я это одобрил», — подтвердил президент.