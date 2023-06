СМИ: Войска Пригожина взяли Ростов-на-Дону

Ростовский городской журнал “Тютина” опубликовал присланное подписчиками видео, на котором бронетехника проезжает мимо бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону. Журнал геолоцировал это место как заправку АГНКС на улице Зеленого Кольца.

В составе колонны есть несколько гражданских пикапов, какими пользуются “вагнеровцы”.

Позже портал 161.ru опубликовал видео прохода колонн бронетехники по проспекту Шолохова в Ростове. Издание утверждает, что предполагаемые наемники “ЧВК Вагнер” оцепили в Ростове не только штаб Южного военного округа, но и здания главка МВД, управления ФСБ, администрации Ростова и одного из отделов полиции.

Голосовые сообщения о том, что подразделения “ЧВК Вагнер” пересекли государственную границу России и “заходят в Ростов”, Евгений Пригожин публиковал всю ночь. По его словам, пограничники и солдаты срочной службы не препятствовали продвижению его колонн, а напротив, встречали их с объятиями.

Кроме того, Пригожин сообщил, что Генштаб России якобы дал команду поднять самолеты и открыть огонь по колоннам “ЧВК Вагнер”, но пилоты, по его словам, отказались выполнять эту задачу.

Позднее Пригожин заявил, что один из вертолетов, открывших огонь по колонне, был сбит расчетами ЧВК “Вагнер”. Эта информация официально не подтверждена.

Из Ростова-на-Дону и Краснодарского края поступают сообщения, что там перестали работать публичные камеры наружного наблюдения. Местные издания пишут, что въезды в Ростов-на Дону перекрыты, в воздух подняты вертолеты, подтянута военная техника. Также сообщается о перекрытиях федеральной трассы М4 “Дон”.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вечером в пятницу заявил в своем телеграм-канале: “Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома”. Это сообщение за ночь он опубликовал трижды.

Около 5 часов утра по московскому времени в субботу правительство Воронежской области оповестило жителей, что “по трассе М-4 Дон движется колонна военной техники” и попросило граждан временно воздержаться от поездок по шоссе. Воронежские власти не уточнили принадлежность колонны.

Губернатор соседней Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в телеграме о “совещании с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по Липецкой области” и “перекрытии дорог в южном направлении”.

“Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок”, написал он, сообщив о “заторе” на границе Липецкой и Воронежской области.

