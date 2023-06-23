Пригожин осуществляет попытку военного мятежа в России

ФСБ назвала действия Пригожина «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России» и «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим в Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу вечером Федеральная служба безопасности России заявила, что распространяемая в интернете информация от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что силы Министерства обороны РФ будто бы нанесли ракетно-бомбовые удары по частям ЧВК «Вагнер», «не соответствует действительности и является информационной провокацией».

Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

ФСБ назвала действия Пригожина «призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России» и «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим сейчас в Украине.

В связи с этим Генпрокуратура РФ в ночь на 24 июня сообщила, что против Пригожина возбуждено уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа. Этот факт подтвердило позднее и “Радио Свобода”. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Руководство ФСБ призвало контрактников группы «Вагнер» задержать Пригожина и не выполнять его «преступные и предательские» приказы.

Президент Владимир Путин был проинформирован о ситуации, «необходимые меры принимаются», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Свидетельством серьезного отношения Кремля к заявлениям главы ЧВК стало ужесточение мер безопасности вокруг ключевых объектов в Москве, включая правительственные ведомства и транспортную инфраструктуру, о чем сообщило ТАСС.

Проверить и подтвердить достоверность всей этой информации в текущей ситуации пока не представляется возможным.

Британский телеканал Би-би-си сообщил, что Первый канал российского телевидения примерно в 1:30 ночи 24 июня прервал свое регулярное вещание, чтобы озвучить то, что было названо «специальный выпуск», в котором было повторено отрицание факта нанесения удара российскими силами по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер», а достоверность всех представленных видеозаписей была подвергнута сомнению.

Напомним, ранее в пятницу Пригожин обвинил Министерство обороны России в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения при помощи артиллерии и боевых вертолётов. По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв.

Пригожин не уточнил, где именно произошли удары, но заявил, что его войска начинают «марш справедливости» – по его утверждению, в сторону российского Ростова – и будут «уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию».

Некоторые европейские СМИ пишут, что власти России срочно вводят в действие в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов план усиленной безопасности под названием «Крепость». Сообщается, что в ночь на субботу на улицах Москвы появились военные автомашины. Однако, ни масштабы этого оборонного плана, ни достоверность этих сообщений пока не подтверждены.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пригожин сообщил, что под его началом находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих из числа россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Позднее он также заявил, что силы вагнеровцев находятся уже на российской территории и подошли к Ростову, но независимого подтверждения этим заявлениям пока нет.

«Радио Свобода», среди прочего, приводит слова Пригожина о том, что это – «не военный переворот», и что «президентская власть, правительство, МВД и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке».

Также указывается, что 22 июня Пригожин заявил, что война с Украиной началась из-за того, что министерство обороны РФ обмануло президента России Владимира Путина: как утверждает Евгений Пригожин, Украина не провоцировала войну, а боевые действия были нужны, чтобы министр обороны РФ Сергей Шойгу получил звание маршала. Эта версия противоречит официальной позиции Кремля и источникам западных СМИ, сообщавших, что Путин сам принял решение о начале боевых действий.

В эфире российского телеканала НТВ было также показано экстренное обращение генерала армии РФ Сергея Суровикина, который призвал командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и «не играть на руку противнику».

Чуть позднее, Министерство обороны РФ на своей странице в Телеграме разместило неподтвержденное пока заявление о том, что официальный Киев отреагировал на «провокацию Пригожина» тем, что сконцентрировал личный состав 35-ой и 36-ой бригад морской пехоты ВСУ на бахмутском направлении в Донецкой области Украины.

Президент США Джо Байден был проинформирован о развитии событий в России и Украине, сообщил вечером в пятницу представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж, который заявил следующее:

«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться относительно этих событий с союзниками и партнерами».