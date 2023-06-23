Пригожин: власти РФ обманули общественность относительно настоящих причин войны в Украине

Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин подал в Следственный комитет РФ заявление на министра обороны России Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, обвинив их в “геноциде русского народа”. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Комментируя изданию “Глас народа” информацию о поданном в СК заявлении, Пригожин подтвердил его подлинность и заявил, что “они [Шойгу и Герасимов] должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно так же, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку”.

Ранее Пригожин опубликовал 30-минутное видео, в котором резко раскритиковал “военно-политическое руководство” России за провалы войны в Украине, а также обвинил администрацию президента РФ в коррупции.

В частности, он обвинил Минобороны РФ в том, что ведомство “пытается обмануть общественность” относительно настоящих причин войны в Украине. “Минобороны пытается (…) рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались вместе со блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация так называемая 24 февраля была начата совершенно по другим причинам”, – заявил Пригожин.

По мнению бизнесмена, “война нужна была олигархам, она нужна была тому клану, который сегодня фактически управляет Россией”. “Этот олигархический клан получает все что возможно. Если у этого клана закрываются зарубежные бизнесы, то государство тут же делит внутренние бизнесы и передает их ему. Поэтому сажают бизнесменов, закрываются банки для того, чтобы клан не терял объемы своих денег”, – подчеркнул он.

Пригожин также заявил, что с 2014-го по 2022 год оккупированные Россией территории Донбасса “разворовывались” представителями администрации президента, ФСБ, а также “олигархами”. Среди них Пригожин упомянул имена бывшего помощника президента России Владислава Суркова и замглавы администрации президента Дмитрия Козака.

Пригожин неоднократно критиковал военное руководство РФ за провалы российской армии на войне в Украине. В интервью медиатехнологу Константину Долгову основатель ЧВК “Вагнер” раскритиковал Шойгу и заявил, что российские власти вместо заявленной в феврале 2022 года цели демилитаризации Украины добились противоположного эффекта, а украинская армия стала одной из самых сильных в мире.

© Настоящее Время. Все права защищены