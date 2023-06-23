Евгений Пригожин: «Мы идем в Москву»

Пригожин был заснят в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где он вел переговоры с замминистром обороны Юнус-Беком Евкуровым. В видео Пригожин заявил о блокировке города Ростова и о намерении двигаться в Москву, пока он не встретится с начальником Генштаба и министром обороны.

СМИ также сообщают о появлении военной техники на улицах Ростова-на-Дону, а также о вооруженных патрулях полиции в тяжелой экипировке.

“Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву”, – говорит Пригожин на видео.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту заявлений Пригожина, и ФСБ выступила с призывом бойцам ЧВК «Вагнер» не выполнять его приказы.

Пригожин также объявил о контроле «Вагнера» над военными объектами в Ростове, включая аэродром. Ситуация вызвала реакцию не только внутри России, но и за ее пределами. Президент США Джо Байден был проинформирован о событиях, а также сообщается, что президент России Владимир Путин также осведомлен о происходящем.