Стрелков: в России наступает гражданская война

Лидер террористической группировки, известной как Игорь Гиркин (также известный как Стрелков), заявил о разногласиях между ЧВК «Вагнер» и Минобороны, а также о наступлении гражданской войны в РФ. Он подтвердил, что Евгений Пригожин взял под контроль город Ростов-на-Дону, и ситуация стремительно эскалирует.

Гиркин, ранее командовавший боевиками во время конфликта на Украине, назвал ситуацию внутри ЧВК «Вагнер» трагической. Он утверждает, что разногласия и разделение на фракции внутри группировки приведут к серьезным последствиям, включая гражданскую войну в РФ.