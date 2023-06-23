В центре Ростова-на-Дону появилась военная техника, Пригожин заявил о «блокировке» города

В центре Ростова-на-Дону появилась военная техника, а позже было опубликовано видео с Пригожиным, в котором он заявил о блокировке города.

Местные СМИ в Ростове-на-Дону и агентство ТАСС опубликовали видео и фотографии вооруженных людей и бронетехники, сделанные в городе утром 24 июня. Российское государственное агентство ТАСС называет людей наемниками ЧВК «Вагнер».

Позже появилось видео, на котором глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, как сообщается, близ здания штаба Южного военного округа в Ростове, общается в окружении вооруженных людей с людьми в военной форме, похожими на замминистра Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова и замглавы Генштаба генерала Владимира Алексеева.

На этом видео, распространенном телеграм-каналами связанными с ЧВК «Вагнер», Пригожин заявляет, что «хочет получить начальника Генштаба и Шойгу». «Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву».



Независимых подтверждений достоверности видео, времени и места его записи пока не появлялось.



Как сообщало местное издание 161.ru, в Ростове оцеплены здания штаба Южного военного округа, главка МВД, управления ФСБ, администрации и одного из отделов полиции.

Ранее в новостных агентствах и местных СМИ появлялись фотографии бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, сделанные в ночь на 24 июня.

Русская служба «Голоса Америки»